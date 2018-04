“Aveva appena 23 anni” Lutto atroce nel mondo dello sport “Aiutatelo | è lì | a terra”

caffeinamagazine

: BISTECCHE DI TIGRE Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti &… - marcotravaglio : BISTECCHE DI TIGRE Nel 1997 Romano Prodi aveva vinto le elezioni da appena un anno e già gli “alleati” Bertinotti &… - ritalaura2000 : @posikur Mi ricordo anche un IGS con un bacetto, appena finita la presentazione, fatta da un certo panda sicurament… - skywalker5005 : @scarabocchio74 @margotebasta una mattina mi sono affiancato a una che mi ha tagliato la strada, aveva il finestrin… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) In quei primi secondi non è sembrato nulla di grave, un semplice incidente, come se ne vedono frequentemente durante le gare ciclistiche, ma per lui non c’è stato nulla da fare e il colpo a terra non ha influito minimamente sulle cause della morte. Michael Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, è deceduto domenica sera a Lille, dove si trovava ricoverato dal primo pomeriggio per l’arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix, una delle più importanti e prestigiose corse del ciclismo su strada. La morte è stata comunicata poco prima di mezzanotte dalla sua squadra, la Veranda’s Willems-Crelan. Goolaerts era stato trovato disteso a terra dopo essere caduto dalla bici per il malore a circa 150 chilometri dell’arrivo, nei pressi di Viesly. Era stato soccorso rapidamente e rianimato sul posto dai medici, intubato e traato d’urgenza in elicottero in un ospedale di Lille. Nel ...