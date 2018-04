Avellino Perugia Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Diretta TV e streaming Avellino -Perugia Lipsia-Bayer Leverkusen : Diretta TV e streaming Avellino-Perugia Lipsia-Bayer Leverkusen In contemporanea, Sky Sport Plus offre RB Lipsia-Bayer Leverkusen , il posticipo del 29/o turno di Bundesliga. Sfida importantissima ...

Probabili Formazioni Avellino-Perugia - Serie B 09-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Avellino-Perugia, Serie B 2017/2018, 34^ Giornata ore 20.30: ai Lupi del nuovo tecnico Claudio Foscarini servono punti salvezza. Il trentaquattresimo turno di Serie B si conclude allo Stadio Partenio-Lombardi con la sfida tra i padroni di casa dell’Avellino e Perugia. I ”Lupi” sono reduci da due sconfitte consecutive in casa contro Parma e Bari che li ha relegati in zona play out con 36 punti ...