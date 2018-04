Autonomia | Pd auspica intesa definitiva tra Stato e Regione Veneto 2

Autonomia : Pd auspica intesa definitiva tra Stato e Regione Veneto : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) - I parlamentari veneti del Partito Democratico auspicano il conseguimento di "un’intesa definitiva tra Stato e Regione Veneto per il trasferimento delle materie oggetto della trattativa per l’Autonomia differenziata del Veneto, delle relative competenze e delle risorse e