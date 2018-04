Autonomia : Fi Veneto - si crei intergruppo - più potere alle Regioni : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) – ‘Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha quest’oggi convocato i parlamentari veneti per discutere in merito alla questione dell’Autonomia regionale, dopo il referendum dello scorso autunno e dopo dei primi accordi intercorsi tra il governo centrale e le Regioni prima del voto del 4 marzo. Il Presidente Zaia ha chiesto a noi parlamentari impegni concreti per far sì che anche le ...

Autonomia : Pd auspica intesa definitiva tra Stato e Regione Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Quando la partita è stata del governo, l’unico a giocarla è Stato quello a guida Pd - sottolineano i parlamentari Dem - Ora, dopo il voto del 4 marzo, è corretto che siano le formazioni politiche vincitrici ad assumersi la responsabilità di proseguire il percorso. Da par

Autonomia : Pd auspica intesa definitiva tra Stato e Regione Veneto : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) - I parlamentari veneti del Partito Democratico auspicano il conseguimento di "un’intesa definitiva tra Stato e Regione Veneto per il trasferimento delle materie oggetto della trattativa per l’Autonomia differenziata del Veneto, delle relative competenze e delle risorse e

Elezioni : Zaia - il mio ruolo sarà solo in Veneto - per l'Autonomia della Regione : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Il mio ruolo sarà solo in Veneto per l'autonomia del Veneto". Lo ha assicurato il presidente della Regione, Luca Zaia in occasione di un incontro pubblico a Godega Sant'Urbano (Tv), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quale sarebbe stato il suo ruolo nel caso

Autonomia : Confindustria Veneto - è un ottimo inizio : Certamente, da parte nostra, ha valore il riconoscimento di maggiori competenze alla Regione se avrà come risultato quella di creare vantaggi alle imprese come presupposto per produrre più economia e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Autonomia : firmato pre-accordo tra Lombardia - Veneto e Governo (28 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Autonomia, accordo firmato tra Governo e regioni Lombardia e Veneto. Sacchetti rifiuti contro De Luca in Campania. (28 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:45:00 GMT)

Autonomia : Confindustria Veneto - è un ottimo inizio : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – “In relazione al pre-accordo sull’Autonomia firmato oggi a Palazzo Chigi dal Presidente Luca Zaia, va riconosciuto che, alla fine di questo primo step del percorso, il Veneto guadagna competenze che inizialmente non aveva e un positivo riscontro sul fronte risorse. Direi che è un ottimo inizio, che risponde all’esito del referendum del 22 ottobre scorso”. A sottolinearlo è il ...

Autonomia : Confindustria Veneto - è un ottimo inizio : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - "In relazione al pre-accordo sull’Autonomia firmato oggi a Palazzo Chigi dal Presidente Luca Zaia, va riconosciuto che, alla fine di questo primo step del percorso, il Veneto guadagna competenze che inizialmente non aveva e un positivo riscontro sul fronte risorse. Dir

Autonomia : Confcommercio Veneto - passo storico per più equa distribuzione risorse : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - “Il fatto che in così breve tempo si sia riusciti a porre la prima firma verso l’Autonomia è un dato estremamente positivo”. Così il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon sulla firma, oggi, dell’intesa tra il Governo e la Regione Veneto (insieme a Lombardia

Autonomia : Confcommercio Veneto - passo storico per più equa distribuzione risorse : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – ‘Il fatto che in così breve tempo si sia riusciti a porre la prima firma verso l’Autonomia è un dato estremamente positivo”. Così il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon sulla firma, oggi, dell’intesa tra il Governo e la Regione Veneto (insieme a Lombardia ed Emilia Romagna) per l’avvio di un percorso di maggiore Autonomia.‘Siamo consapevoli che il cammino è ...

Autonomia : Pd Veneto - vittoria del federalismo - addio Padania (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In una giornata per certi versi storica - sottolinea il segretario regionale, - assistiamo al tramonto definitivo delle antistoriche chimere padane. L’attuazione concreta del federalismo disegnato dal centrosinistra quasi venti anni fa spacca il fronte leghista. Un parti

Autonomia : Pd Veneto - vittoria del federalismo - addio Padania : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - "La firma della pre-intesa sull’Autonomia di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sancisce l’affermazione del principio federalista e il definitivo tramonto dell’inattuabile programma secessionista della Padania". Il segretario regionale del Partito Democratico del Venet

Autonomia : Pd Veneto - vittoria del federalismo - addio Padania : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) – “La firma della pre-intesa sull’Autonomia di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sancisce l’affermazione del principio federalista e il definitivo tramonto dell’inattuabile programma secessionista della Padania”. Il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Bisato, rimarca quanto l’accordo raggiunto tra governo e regioni sia permeato dalla cultura ...

Autonomia : Anci Veneto - firma preaccordo tappa importante per dare risorse ai sindaci (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’Anci Veneto – ricorda la Presidente - si è espressa in tempi non sospetti a favore dell’Autonomia perchè siamo convinti che possa rappresentare un’opportunità ed in questo percorso si inserisce la nostra proposta di trattenere sul territorio gli avanzi di amministrazio