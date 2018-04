Autobomba nel vibonese | un morto e un ferito

Autobomba in auto nel Vibonese - un morto : 20.06 Un' auto bomba collocata nell' auto in uso a padre e figlio è esplosa causando la morte di Matteo Vinci, 42 anni di Limbadi (Vibo Valentia), e il grave ferimento del padre Francesco di 70 anni. A questa conclusione sono arrivati gli artificieri dopo che in un primo momento si era ventilata l'ipotesi di un incidente essendo l' auto alimentata a metano. Si è trattato invece di un attentato.La bomba era stata collocata nel portabagagli. Matteo ...

Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’Autobomba a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 4 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, nell’esplosione di un’autobomba vicino alla sede del Parlamento. Associated Press ha scritto che l’esplosione è avvenuta a circa 200 metri dal cancello principale del palazzo presidenziale. L’autobomba è esplosa The post Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.