wired

: Aurora, il primo hotel di lusso nello Spazio aprirà nel 2022 #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Aurora, il primo hotel di lusso nello Spazio aprirà nel 2022 #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - scoopscoop6 : Aurora, il primo hotel di lusso nello Spazio aprirà nel 2022 -

(Di lunedì 9 aprile 2018) State già pensando alle prossime vacanze? Se avete almeno 9,5 milioni di dollari da spendere, affrettatevi a prenotare il vostro prossimo viaggio a circa 320 chilometri di quota. La Orion Span ha appena annunciato per il 2021 il lancio della stazione, che dalsarà ildi. Cosa aspettarsi “Un’esperienza indimenticabile”, dall’inizio alla fine. Chi potrà permetterselo infatti vivrà come un astronauta: tre mesi di addestramento pre-partenza (anziché 24 come i veri astronauti) per capire le dinamiche di base dei voli spaziali, la meccanica orbitale, imparare cosa significa muoversi negli ambienti pressurizzati di una stazione spaziale e ovviamente come rispondere a eventuali emergenze. E poi il viaggio vero e proprio, e la permanenza di 12 giorni sull’. La stazione di Orion Plan sarà grande 10 metri per 4 e potrà ospitare un massimo di 6 ...