AURA Band è un fitness tracker che premia gli utenti che si allenano di più

Il difficile passato di LAURA - uccisa dal compagno. La mamma : “Non l’ho abbandonata” : Laura Petrolito è stata uccisa domenica scorsa dal compagno e gettata in un pozzo nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Alle sue spalle una storia difficile, cominciata quando a 2 anni è stata tolta alla madre biologica che oggi racconta: "Non giudicatemi. Mi fu portata via da piccola".Continua a leggere

La mamma di LAURA : "Non l'ho abbandonata" : Palermo, 20 mar. , AdnKronos, - "Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta ...

La mamma di LAURA - uccisa e gettata in un pozzo : "Non l'ho abbandonata - mi fu portata via da piccola" : Il dolore di una figlia strappata alla vita da chi doveva amarla: «Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18...

La mamma di LAURA : "Non l'ho abbandonata" : Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia . Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino'. A ...

La mamma di LAURA : "Non l'ho abbandonata" : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino”. A parlare è Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, la giovane uccisa da

La madre della giovane LAURA Petrolito uccisa a Siracusa : "Non ho abbandonato mia figlia. Ci siamo viste all'insaputa del padre" : A pochi giorni dal dramma, parla Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, uccisa dal compagno con venti coltellate e gettata in un pozzo di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa."Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino". In una intervista al sito 'Siracusa Oggi', la donna ...

Napoli - pAURA da Ikea - assalto con i mitra : banditi in fuga con 110mila euro : Colpo grossa all'Ikea di Afragola. Poco dopo le dodici di domenica, mentre il mega store era affollato di clienti nell'ora di massima punta, un commando di almeno sei malviventi armati con pistole e ...

"Non aver pAURA hai votato il male minore" : irrompe in rete la band di Scampia - gli A'67 : C'è un passaggio fulminante del brano, che racconta l'ineluttabilità del Paese, sempre prigioniero del meno peggio: "Se ti sei risvegliato a novanta, ma non senti alcun dolore, non avere paura hai ...

PAURA sul Vesuvio : via alle ronde contro i banditi che assaltano le ville : TORRE DEL GRECO. Una banda di ladri a volto coperto e armati di spranghe di ferro è diventata il terrore di un'intera comunità. In tre entrano nelle case, soprattutto villette, portano via soldi e ...

Olimpiade - Fontana : "Con la bandiera in mano non ho pAURA" : "Lo sport italiano è tornato al centro delle politiche del nostro Paese, dei nostri comuni. I nostri atleti sono sicuro daranno il meglio di sé e sapranno onorare il tricolore e la maglia azzurra e l'...

Pyeongchang - Arianna Fontana : 'Con bandiera non ho pAURA di nulla' : 'È un'emozione grandissima, adesso mi rendo conto di quello che di bello sto facendo. Con questa bandiera tra le mani non ho paura di nulla'. Arianna Fontana non nasconde la gioia dopo aver sfilato a ...

PAURA nella Deutsche Bank a Napoli : i banditi sbucano dalle fogne armi in pugno : Banda del buco in azione nella Deutsche Bank in piazza Medaglie d' Oro, al Vomero dove questa mattina hanno fatto incursione alcuni uomini incappucciati e armati. Il blitz dei rapinatori è avvenuto ...