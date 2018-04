Attacco chimico in Siria Più vicino un raid bis di Trump come un anno fa

Siria - Trump non esclude alcun opzione : “Attacco chimico odioso” : Siria, Trump non esclude alcun opzione: “Attacco chimico odioso” Il presidente americano spiega che gli Usa faranno il possibile per capire chi sia il responsabile: “La Russia, la Siria, l’Iran o tutti loro insieme” Continua a leggere

Siria - Trump non esclude alcun opzione : 'Attacco chimico odioso' : Donald Trump non esclude alcuna opzione sulla Siria dopo il presunto attacco chimico a Douma, l'ultimo territorio vicino a Damasco nelle mani dei ribelli estremisti. Lo ha detto lo stesso presidente ...

Mosca - niente tracce di Attacco chimico : ANSA, - Mosca, 9 APR - La Russia sostiene che i suoi esperti militari non hanno trovato "tracce di cloro o di altre sostanze chimiche usate contro i civili" sul luogo dell'attacco a Duma, in Siria, di ...

Siria - Londra : 'Risposta internazionale forte ad Attacco chimico' : Il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, ha chiesto una "forte e solida risposta internazionale" al presunto attacco chimico su Douma, in Siria. Parlando con l'omologo francese, Jean-Yves ...

Douma - i ribelli siriani denunciano Attacco chimico : «Si temono 100 morti» : I ribelli siriani che resistono nella città assediata accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte

I servizi segreti russi avevano segnalato in anticipo un Attacco chimico che i ribelli avrebbero attribuito ai governativi. Come puntualmente è avvenuto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:02:00 GMT)

Damasco "la pagherà cara" per l'Attacco chimico a Ghouta est - ha detto Trump - : "Molti sono morti, tra loro donne e bambini, in un folle attacco chimico in Siria. La zona è stata chiusa e circondata dall'esercito siriano, ciò la rende assolutamente inaccessibile per il mondo esterno", ha scritto il padrone della Casa Bianca su Twitter. Ha chiesto di "sbloccare immediatamente la zona" per fornire assistenza medica alle vittime e per verificare le conseguenze del ...

Siria - 100 morti. «Un Attacco chimico» Trump : Assad animale - Putin complice : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. Al Jazeera riporta l’accusa dei volontari, ma Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche. Gli Usa accusano Mosca, la Russia replica: «Pretesto per intervento esterno»

Ribelli siriani denunciano Attacco chimico su Douma : “Almeno 100 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno cento persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattime...