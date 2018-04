Attacco chimico in Siria | 100 morti a Duma Ribelli accusano Assad | Trump-Macron “Damasco

Douma - i ribelli siriani denunciano Attacco chimico : «Si temono 100 morti» : I ribelli siriani che resistono nella città assediata accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte

GUERRA IN SIRIA/ Attacco chimico - ecco cosa nascondono le menzogne di Macron : I servizi segreti russi avevano segnalato in anticipo un Attacco chimico che i ribelli avrebbero attribuito ai governativi. Come puntualmente è avvenuto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Ghouta est, cosa nasconde l'imminente Attacco Usa anti-Assad, di P. Ricci

Damasco "la pagherà cara" per l'Attacco chimico a Ghouta est - ha detto Trump - : "Molti sono morti, tra loro donne e bambini, in un folle attacco chimico in Siria. La zona è stata chiusa e circondata dall'esercito siriano, ciò la rende assolutamente inaccessibile per il mondo esterno", ha scritto il padrone della Casa Bianca su Twitter. Ha chiesto di "sbloccare immediatamente la zona" per fornire assistenza medica alle vittime e per verificare le conseguenze del ...

Siria - 100 morti. «Un Attacco chimico» Trump : Assad animale - Putin complice : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. Al Jazeera riporta l’accusa dei volontari, ma Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche. Gli Usa accusano Mosca, la Russia replica: «Pretesto per intervento esterno»

Ribelli siriani denunciano Attacco chimico su Douma : “Almeno 100 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno cento persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combattime...

SIRIA - ONG : “100 MORTI Attacco chimico A DUMA”/ Ritiro truppe Usa? Trump “Assad animale - colpe Russia-Iran” : SIRIA, sospetto ATTACCO CHIMICO a Duma, ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Siria - sospetto Attacco chimico sulla Ghouta |Gli attivisti : “Cento morti”Damasco però nega : Siria, sospetto attacco chimico sulla Ghouta |Gli attivisti: “Cento morti”Damasco però nega La città, Duma, è la roccaforte dei ribelli nella regione della Ghouta, bersaglio di numerosi raid. A dare l’allarme il gruppo “White Helmets”, soccorritori che operano in aree controllate dall’opposizione. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Continua a leggere

Siria - sospetto Attacco chimico su Duma : almeno 100 morti - Trump : 'Putin e Iran colpevoli - Assad animale' : I White Helmets, un gruppo di soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione, hanno raccontato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Un residente di Duma e medico ...

Siria - Trump sull'Attacco chimico : "Assad animale - Mosca e Teheran responsabili" : Il presidente americano Donald Trump si è epresso su Twitter su quanto sta accadendo a Douma, in Siria. 'Russia e Iran sono responsabili per il sostegno all' animale Assad ', ha scritto. Trump attacca ...

Siria - 100 morti. «Un Attacco chimico» Trump : Assad animale - Putin complice : Tra le vittime soprattutto donne e bambini. Al Jazeera riporta l’accusa dei volontari, ma Damasco nega l’utilizzo di armi chimiche. Gli Usa accusano Mosca, la Russia replica: «Pretesto per intervento esterno»

Ribelli siriani denunciano Attacco chimico su Douma : “Almeno 40 morti”. Trump : Assad animale : I Ribelli siriani che resistono nella città assediata di Douma accusano il regime di aver usato armi chimiche in una raid questa notte. I gas, probabilmente al cloro, hanno ucciso almeno quaranta persone e intossicato altre centinaia. Douma è l’ultimo sobborgo della Ghouta orientale che non si è ancora arreso e venerdì scorso sono ripresi i combatt...

Cosa sappiamo sul sospetto Attacco chimico a Douma. Almeno 100 i morti : Mosca sostiene che nell'attacco non sono state utilizzate armi chimiche, mentre da Washington la richiesta politica è quella di abbandonare Assad. Sui social network immagine tragiche delle case ...

Siria - sospetto Attacco chimico sulla Ghouta |Gli attivisti : “Cento morti”Damasco però nega : Siria, sospetto attacco chimico sulla Ghouta |Gli attivisti: “Cento morti”Damasco però nega La città, Duma, è la roccaforte dei ribelli nella regione della Ghouta, bersaglio di numerosi raid. A dare l’allarme il gruppo “White Helmets”, soccorritori che operano in aree controllate dall’opposizione. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Continua a leggere

Siria : 100 morti in Attacco chimico Duma : ANSAmed, - BEIRUT, 8 APR - Sale a circa cento morti tra cui bambini e donne, il bilancio di un sospetto attacco chimico attribuito al governo Siriano a est di Damasco, nella cittadina di Duma, ultima ...