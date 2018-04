ATAC Mejo de No | dopo esposto ora confronto tra comitati

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018)de No, referendum TPL:ad Agcom oratraNo e Si. “Al fine di garantire un corretto svolgimento del dibattito referendario il Comitatode No ha notificato unall’AgCom dove chiede un impegno della stessa AgCom per garantire la parità tra le diverse posizioni sui mezzi di comunicazione. Ci auguriamo che il Comitato Promotore del referendum sostenga questa nostra iniziativache anche loro si sono rivolti al Segretariato Generale del Comune di Roma per avere maggiori dettagli sulla disciplina comunale della fase referendaria.” Così dichiara il Comitatode No, contro la liberalizzazione del trasporto pubblico. Che aggiunge:”Come Comitatode No crediamo molto nel valore del dibattito. I cittadini devono essere informati e coinvolti al fine di arrivare al voto nella maniera più consapevole. Oltre al ...