Astronomia | la materia oscura potrebbe essere costituita da mini buchi neri creati dal

Astronomia : a caccia della materia oscura nelle galassie più piccole dell’universo : Gli astrofisici dell’University of Surrey e dell’University of Edinburgh hanno creato un nuovo metodo per misurare la quantità di materia oscura al centro di piccole galassie nane. La materia oscura costituisce la maggior parte della massa dell’universo , ma rimane ancora inafferrabile. A seconda delle sue proprietà, può essere concentrata ai centri delle galassie oppure distribuita su scale più grandi. I vincoli più stretti sulla materia oscura ...

Astronomia : Hubble scopre un enorme sistema di materiale polveroso che avvolge la giovane stella HR 4796A : Gli astronomi hanno utilizzato l’ Hubble Space Telescope della NASA per scoprire un’ enorme e complessa struttura di polvere, che si estende per oltre 240 miliardi di km, che avvolge la giovane stella HR 4796A . Si conosceva già un anello di polvere interno, luminoso e stretto intorno alla stella e potrebbe essere stato creato dalla forza gravitazionale di un nascosto pianeta gigante. Questa immensa struttura appena scoperta intorno al sistema ...

Astronomia : un sistema rotante di galassie satellite manda in tilt i modelli sulla materia oscura : Gli astronomi dell’Università di Basilea hanno esaminato la distribuzione e il movimento di galassie nane nella costellazione del Centauro, ma le loro osservazioni non si accordano con il modello standard della cosmologia che presume l’esistenza della materia oscura. Come altri grandi galassie, la nostra Via Lattea è circondata da galassie più piccole che orbitano intorno ad essa come satelliti. Secondo il modello standard che descrive la ...