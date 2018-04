Astronomia | i radiotelescopi scoprono strutture nelle galassie che nessuno si sarebbe

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Processi turbolentigenerano enormi campi magnetici, che spesso presentano una struttura regolare su larga scala. Questi sono i risultati di uno studio condotto dagli astronomi della Ruhr-Universität Bochum, con il patrocinio del Prof. Ralf-Jürgen Dettmar, che sono stati raggiunti in seguito all’analisi dei dati elaborati dadi ultima generazione. Dettmar ha spiegato: “Lecome la nostra Via Lattea sono oggetti relativamente piatti, che dovremmo immaginare come dischi. In precedenza, si considerava che i campi magnetici fossero intrappolati all’interno del disco”. Tuttavia, sulla base dei dati raccolti presso il Jansky Very Large Array nel Nord America, gli astronomi hanno dimostrato che non è così. Nello stesso modo in cui il campo magnetico terrestre circonda il nostro pianeta, il campo magnetico galattico si estende dal disco al mezzo ...