Ascolti TV | Domenica 8 Aprile 2018 Fazio 16 7%-14 7% | Furore 10 1% Formula 1 su Tv8

Ascolti TV | Domenica 8 Aprile 2018. Fazio 16.7%-14.7% - Furore 10.1%. Formula 1 8.4% : Fabio Fazio e Maria De Filippi Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.321.000 spettatori pari al 16.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre la novità ...

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018. Questo Nostro Amore non entusiasma (15.9%) - Furore 10.1%. SWAT 8.4%. Floppa Mina (10.9%) : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.483.000 spettatori pari al 15.9% di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.261.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Fazio 15.4%-14% - Leosini crolla al 5.3% - Le Iene 12.6% - bene Giletti 8.2% - GP su Tv8 7.5% : Luciana Littizzetto In una giornata caratterizzata dall’assenza della Serie A, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.4%-14% - Furore 10.4%. Storie Maledette cala al 5.4% - Non è L’Arena 8.2% : Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Domenica In - Ascolti a picco - 11% di share - . 'Marco Lioni verso la conduzione al posto di Cristina Parodi' : Squadra che non vince, si cambia: questa l'idea alla base della decisione, da parte della Rai , di spostare Marco Liorni , attualmente conduttore de La vita in diretta , al timone di Domenica In . Le ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “Ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...