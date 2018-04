Ascolti tv | ' Che tempo che fa' è il programma più visto domenica 8 aprile

Ascolti TV - 8 aprile 2018 : Che tempo che fa batte il finale di Furore 2 : Ascolti tv prima serata domenica 8 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa e Furore 2 visti da… Diffusi i dati Auditel con gli Ascolti tv di domenica 8 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Che tempo che fa (con ospiti Maria De Filippi e Loredana Berté) è stato seguito da una media di […] L'articolo Ascolti TV, 8 aprile 2018: Che tempo che fa batte il finale di Furore 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore | Auditel 8 aprile 2018 : Ecco a voi, come ogni mattina, i risultati dei dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera (ovviamente dei primi nove canali del digitale terrestre). Scopriamo assieme, dunque, se ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai 1 abbia o meno catalizzato l’attenzione della maggior parte dei telespettatori. Ricordiamo anche il nuovo programma su Rai 3 “Sono innocente” e l’ultima puntata di Furore su Canale 5. Ascolti tv ...

Ascolti TV | Giovedì 5 aprile 2018. Don Matteo 24.4% - Anche se è amore non si vede 9.8% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.314.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Anche se è amore non si vede ha raccolto davanti al video 2.324.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast & Furious 6 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 The Walk ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...

Gli effetti di Spotify sulla musica : così la app decide quello che Ascoltiamo : Nello streaming individuano un'opportunità importante, soprattutto nelle formule premium, più remunerative per chi produce musica rispetto alla riproduzione gratuita con inserzioni pubblicitarie. Per ...

“Ecco perché la mia Maria batte sempre Milly Carlucci” - lo dice Costanzo. Gli Ascolti parlano chiaro : la ‘guerra’ del sabato sera la vince ogni volta C’è posta per te. E sul motivo Maurizio non ha dubbi : Maria De Filippi con C’è posta per te su Canale 5, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle su Raiuno. È la ‘guerra’ del sabato sera, bellezza. La Carlucci è tornata da poche settimane con la nuova edizione del talent danzerino in cui i vip o presunti tali si mettono alla prova in pista, coadiuvati ovviamente dal professionista di turno. La De Filippi, invece, tiene compagnia agli italiani con ospiti bomba e storie ...

Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi/ Polemiche sulla messa in onda di Pomeriggio 5 : anche gli Ascolti la bocciano! : Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi, Polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di Pomeriggio 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:09:00 GMT)

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - Techetechetè 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - le Teche 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

Ascolti tv - Che tempo che fa sfiora i 4 milioni di telespettatori e vince : A vincere la gara agli Ascolti di domenica 25 marzo con quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 996mila) e uno share del 15.37% è Che tempo che fa, su Rai1. Bene a seguire anche Che tempo che fa – Il Tavolo, che ottiene 2 milioni 449mila spettatori e il 13.96% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la fiction Furore – capitolo 2, è stata scelta da 2 milioni 532mila spettatori con il 10.35% di share. Su La7 Non è ...

Ascolti tv 25 marzo/ Che Tempo che fa vince ancora - nonostante le polemiche - crolla Storie Maledette : Un'altra domenica di ordinaria noia in tv se non fosse che Franca Leosini e Storie Maledette hanno registrato un calo di tre punti, e gli altri programmi? Ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.4%-14% - Furore 10.4%. Storie Maledette cala al 5.4% - Non è L’Arena 8.2% : Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Storie maledette vs Furore | Auditel 25 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri sera? Lo show di Rai 1 condotto da Fabio Fazio sarà riuscito a catalizzare l’attenzione della maggior parte degli italiani o le inchieste de Le Iene di Italia 1 avrà totalizzato la maggior percentuale di share? Ricordiamo che su Rai 3 sono tornate le Storie maledette di Franca Leosini e su Canale 5 andava in onda la serie tv “Furore 2”. Vediamo assieme tutti i Dati Auditel del ...

Montalbano stravince la prima serata - boom di Ascolti anche in replica : Continua il successo de ' Il Commissario Montalbano ', che anche in replica con l'episodio ' Una Faccenda Delicata ' conquista la prima serata. La puntata, trasmessa su Rai1 e mandata più volte in ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “Ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...