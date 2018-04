Ascolti record per Sky Sport | è stata la miglior domenica di sempre

Juventus-Real - Ascolti record in tv su Canale 20 : TORINO - Non c'è soltanto la vittoria del Real nella serata Champions di martedì sera ma anche quella di Canale 20. La nuova tv di Mediaset ha infatti registrato gli ascolti record nella serata del 3 ...

Ascolti tv : Il diavolo veste Prada vince la serata - record stagionale per ' Chi l'ha visto? '. Molto seguiti i funerali di Frizzi : Il programma più visto della prima serata di ieri è stato il film Il diavolo veste Prada, trasmesso da Canale5, seguito da 2.725.000 spettatori, pari al 12.13% di share. Un primato raggiunto in una ...

Frizzi - Ascolti record per la diretta dei funerali : Oltre 5 milioni di telespettatori per il 42,7% di share I funerali di Fabrizio Frizzi Frizzi, la moglie Carlotta abbraccia Valeria ai funerali Fabrizio Frizzi, amici e fan alla camera ardente in Rai

Nadia Toffa / Le Iene : Ascolti record per il suo programma - ecco i dati auditel : Nadia Toffa, video Iene: prove di ballo prima della puntata. “Per fortuna ci sono grandi servizi”, scherza la conduttrice e inviata del programma di Italia 1 prima della nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:12:00 GMT)

Spagna - Ascolti Tv record nel calcio femminile : in 271.000 per Barcellona-Atletico : Quella tra Barça e Atletico è la partita più seguita di sempre per il calcio femminile in Spagna. Il precedente record apparteneva alle stesse due squadre. L'articolo Spagna, ascolti Tv record nel calcio femminile: in 271.000 per Barcellona-Atletico è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FRANCA LEOSINI/ Storie Maledette - Sabrina Misseri e Cosima Serrano : Ascolti record per la prima puntata : FRANCA LEOSINI, Storie Maledette: enorme successo per la prima parte dell'intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Le espressioni della giornalista rilanciate sui social.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:24:00 GMT)

Storie Maledette - Franca Leosini : Ascolti record per Sabrina e la madre Cosima Video : Ieri sera è andata in onda sulla terza rete di Casa Rai la nuova stagione di #Storie Maledette. #Franca Leosini ha regalato al pubblico un'altra magistrale interpretazione senza essere - di fatto - un'attrice. La donna dal lessico forbito e quasi ipnotico ha avuto modo d'intervistare Sabrina Misseri e Cosima Serrano, dopo a quasi otto anni di distanza dal terribile omicidio di Sarah Scazzi. Ottimo esordio per una prima parte che ha concluso con ...

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 10 marzo : gli Ascolti record - dimostrazione d'affetto del pubblico : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 10 marzo: nel salotto di Silvia Toffanin ci saranno Emma Marrone, Cristina Chiabotto, Miriam Leone, Fabio De Luigi, Dario Ballantini e Alda D'Eusanio.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:39:00 GMT)

Soliti Ignoti - vincita record! Amadeus premiato anche dagli Ascolti : Amadeus ottiene il 20.7% di share con una vincita record a Soliti Ignoti vincita record ieri sera a Soliti Ignoti su Rai1. Loredana Andreozzi, medico di Bellusco, ha vinto ben 490.000 euro. Non è soltanto la vincita più alta mai registrata a I Soliti Ignoti, ma è anche la vincita più alta in un quiz condotto dal bravo Amadeus. Tutti i giorni il conduttore presenta con successo di critica e di pubblico I Soliti Ignoti – Il ritorno (le ...

Tottenham-Juventus - record stagionale di Ascolti : 8 - 5 milioni spettatori : TORINO - Grandi ascolti per Tottenham-Juventus sulle reti Mediaset. La gara di ritorno degli ottavi di Champions League ha registrato un totale di 8.561.000 spettatori con uno share del 30,78% tra ...

Ascolti TV : Champions League da record - quasi 8 milioni di spettatori : La partita di Champions League Tottenham-Juventus su Canale 5 ha stravinto la gara degli Ascolti, toccando la cifra record di 7.952.000 spettatori e il 28,58% di share. Segue, per la Rai, Chi l'ha ...

Lilli Gruber - record d'Ascolti nella puntata post elezioni per Otto e Mezzo : share senza precedenti : Il dibattito post elettorale porta bene a Lilli Gruber . Su La7 Otto e Mezzo con ospiti Alessandro Sallusti, Massimo Cacciari e Marco Travaglio ha interessato 2.733.000 spettatori , share del 9.6%, . ...