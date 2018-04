Ascolti | la miglior domenica di sempre per Sky Sport grazie alla F1 e MotoGP

Ascolti record per Sky Sport : è stata la miglior domenica di sempre : Ieri è stata la miglior domenica di sempre per Sky Sport a livello di Ascolti: numeri trascinati da F1 e MotoGp. L'articolo Ascolti record per Sky Sport: è stata la miglior domenica di sempre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gli Ascolti della 4ª serata di Sanremo 2018 sono i migliori del millennio : ancora boom per il Festival di Baglioni : Gli ascolti della 4ª serata di Sanremo 2018 ci mettono di fronte a un Claudio Baglioni inarrestabile. Dopo il record del terzo appuntamento, che il Direttore Teodoli aveva definito come il migliore del millennio, ecco che la kermesse fa segnare un nuovo traguardo importantissimo per la buona riuscita della kermesse. I 20 artisti in gara, che si sono presentati sul palco con altrettanti duetti, hanno fatto in modo che lo share arrivasse a ...

Ascolti Sanremo 2018 : quarta serata a 10 - 1 milioni (51 - 1%) - share migliore dal 2010 : Ascolti tv di venerdì 9 febbraio 2018. Come è andata la quarta serata del 68° Festival di Sanremo? Ascolti tv di venerdì 9 febbraio 2018: Festival di Sanremo, quarta serata e confronto con le precedenti La quarta puntata del 68° Festival di Sanremo, in onda su Rai1 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, […] L'articolo Ascolti Sanremo 2018: quarta serata a 10,1 milioni (51,1%), share migliore dal 2010 proviene da ...

Da record gli Ascolti della 1ª serata del Festival di Sanremo 2018 : Baglioni batte il miglior Conti : Gli ascolti della 1ª serata del Festival di Sanremo 2018 segnano il primo record. Contro ogni pronostico, Claudio Baglioni è riuscito a polverizzare i risultati di Maria De Filippi e Carlo Conti del 2017, portando al 52% lo share del debutto della tradizionale kermesse in riviera. Un'impresa non facile, per Claudio Baglioni, che riesce nella sua missione impossibile con pochissimi mesi di preparazione. Il direttore artistico e conduttore ...

Ascolti Sanremo 2018 : prima serata a 11 - 6 milioni (52 - 1%) - miglior debutto dal 2005 con Paolo Bonolis : Ascolti tv di martedì 6 febbraio 2018. Come è andata la prima serata del 68° Festival di Sanremo? Ascolti tv di martedì 6 febbraio 2018: Festival di Sanremo, prima serata La prima puntata del 68° Festival di Sanremo, in onda su Rai1 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ha ottenuto nella prima parte 13.776.000 […] L'articolo Ascolti Sanremo 2018: prima serata a 11,6 milioni (52,1%), miglior debutto dal 2005 con ...