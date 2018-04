Arrow 6×20 | Qual è il segreto di Black Siren?

ilnotiziangolo

(Di lunedì 9 aprile 2018)6×20 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda il prossimo giovedì, 26 aprile 2018, sulla The CW.6×20, dal titolo “Shifting Allegiances“, ci svela che scopriremoche dettaglio in più su. Abbiamo lasciato inoltre la squadra in preda a scontri accesi nella puntata 6×19 e sembra checosa possa cambiare. La trama inoltre sottolineache difficoltà in arrivo per Wild Dog.6×20, la trama annuncia buone notizie Diaz terrà ancora impegnato Oliver in seguito agli scontri precedenti. Il personaggio interpretato da Kirk Acevedo sembra aver messo sotto scacco Freccia Verde, che pur di salvarsi deciderà di rivolgersi ad un vecchio amico. Si tratta forse di Anatoli? Il russo è stato fra i personaggi più frequenti delle ultime stagioni ed il suo compito al fianco di Oliver potrebbe non essere ancora terminato. Dato ...