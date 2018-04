Arrow 6 anticipazioni del 16 aprile | William nelle mani di Cayden?

Arrow 6 anticipazioni del 9 aprile : Divisioni irreparabili : Arrow 6 anticipazioni del 9 aprile – La serie Tv con Stephen Amell ritorna il prossimo lunedì nella prima serata di Premium Action. L’episodio 10 si intitola “Divisi” e vedrà Oliver pagare le conseguenze di quanto accaduto nella puntata del 2 aprile. Le anticipazioni di Arrow 6 sottolineano infatti che il protagonista dovrà fare i conti con delle scuse non accettate da chi ha ferito. Oltre alla minaccia di James che ...

In Arrow 6 il Ringraziamento apre le porte al maxi crossover : anticipazioni del 19 e 26 marzo : Il pubblico di Arrow 6 si prepara a gustare il maxi crossover con The Flash 4, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3. La data della messa in onda è già stata annunciata da Mediaset Premium che ha deciso di confermare la visione in più giorni e senza concentrarla in un'unica serata come tutti si aspettavano. Ogni serie andrà in onda nel giorno prestabilito e, in particolare, l'episodio numero 8 di Arrow 6 andrà in onda proprio la prossima ...

Il ritorno di DeathStroke in Arrow 6 del 5 marzo : anticipazioni e programmazione episodi su Mediaset Premium : Il ritorno di DeathStroke in Arrow 6 finalmente in onda anche in Italia. I fan e gli abbonati Mediaset Premium oggi e lunedì prossimo avranno modo di vedere i nuovi episodi della serie con Stephen Amell in onda in contemporanea, quasi, con gli Usa. Attualmente la serie in Patria è in pausa e tornerà l'1 marzo prossimo con l'episodio numero 14 dal titolo "Collision Course" mentre in Italia l'appuntamento è con gli episodi 4 (in onda oggi su ...