Arriva Q-Store | per acquistare e ricevere veicoli Quadro Vehicles

Arrivano sul Microsoft Store le prime PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : IL 26 marzo Microsoft ha pubblicato le prime Progressive Web App sul proprio Store rendendole disponibili non solo per Windows 10 ma anche, molto stranamente, per il defunto Windows 10 Mobile. Attualmente sono state rilasciate poco più di 10 applicazioni e risultano essere già installabili e indicizzate dallo Store. Potrete infatti anche cercare il nome dalla barra di ricerca e vi apparirà la PWA desiderata proprio come una normalissima app ...

WHATSAPP VS CHATWATCH/ Arriva l’app che ti spia : rimossa dall'App Store - ma su Android... : WHATSAPP vs CHATWATCH: Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato. Una nuova applicazione per “stalkerizzare” i propri contatti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:08:00 GMT)

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps Arriva sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 21/03/2018] WinGo Maps è adesso disponibile al download sul Microsoft Store ad un costo pari a 1,99 euro ma con la possibilità di provarlo comunque gratuitamente. Il link è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie ...

IKEA Place Arriva sul Play Store : ecco cos’è e quali sono i dispositivi compatibili : IKEA Place permette di "provare" i 3200 articoli presenti nel database prima di acquistarli, e capire così come si integreranno nell'ambiente di casa L'articolo IKEA Place arriva sul Play Store: ecco cos’è e quali sono i dispositivi compatibili proviene da TuttoAndroid.

Nel Google Play Store Arrivano i video annunci pubblicitari : Il team di Google aumenterà la pubblicità del Google Play Store nei prossimi mesi con l'aggiunta di annunci video. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Nel Google Play Store arrivano i video annunci pubblicitari proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store Arrivano le prime app con supporto ad ARCore : In vista della Game Developers Conference, che inizierà la prossima settimana, iniziano ad arrivare sul Play Store di Google i primi giochi con supporto ad ARCore, la nuova piattaforma di realtà aumentata di Big G. L'articolo Sul Play Store arrivano le prime app con supporto ad ARCore proviene da TuttoAndroid.

Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app : Direttamente da Big G Arriva una novità meramente estetica che riguarda il Google Play Store per i tablet. A beneficiare dei nuovi cambiamenti estetici sono soltanto le pagine delle app che ora, dopo aver occupato per tutta la larghezza gli ampi schermi dei tablet, hanno ora a disposizione una sola colonna centrale sfumata ai lati. L'articolo Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app proviene da ...

Microsoft Store : Arriva la tab dedicata alle estensioni di Edge : Con l’ultimo aggiornamento del Microsoft Store (versione 11802.1001.8.0) rilasciato per il canale pubblico di Windows 10, è stata introdotta una nuova tab all’interno del menu principale. Il supporto alle estensioni di Edge è arrivato con Anniversary Update e, con il passare dei mesi, sempre più software house hanno deciso di pubblicare i propri add-on nello Store di Windows 10. L’azienda di Redmond è ora intenzionata a ...

Google Time Zone Data Arriva sul Play Store - per dispositivi Pixel e Nexus : Google publica sul Play Store l'applicazione Google Time Zone Data sul Play Store, solamente per dispositivi Nexus e Pixel. L'applicazione permette di avere sempre le informazioni aggiornate sui fusi orari mondiali. L'articolo Google Time Zone Data arriva sul Play Store, per dispositivi Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Street Fighter IV Champion Edition Arriva sul Play Store con multiplayer e supporto ai controller bluetooth : Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play Store con 32 lottatori e la possibilità di giocare in modalità giocatore singolo e multiPlayer via Wi-Fi. Il picchiaduro è caratterizzato da una grafica non esaltante, ma l'esperienza di gioco è fedele allo stile della serie, con controlli adattati per i dispositivi mobili tramite pad virtuale e il supporto ai controller bluetooth. L'articolo Street Fighter IV Champion Edition arriva sul Play ...

La demo di Hokuto ga Gotoku Arriva sul PlayStation Store giapponese : Hokuto ga Gotoku è il nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro attualmente previsto solo per il mercato giapponese. Il titolo, con le sue meccaniche di combattimento, è stato protagonista di una recente serie di filmati che vi abbiamo proposto.Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che oggi, 22 febbraio, è prevista l'uscita della demo di Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese. In questa versione di prova i giocatori ...

Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus Arrivano nel Mi Store in Spagna : Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi 5 Plus, presentati nel mese di dicembre in Cina, arrivano nel Mi Store spagnolo, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per poterlo utilizzare. L'articolo Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus arrivano nel Mi Store in Spagna è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Reply è Arrivata nel Play Store : ecco come funziona e download APK : Volete provare la nuova app di Google per le smart Reply? eccovi l'APK di Google Reply. Vi spieghiamo anche come utilizzarla e come funziona. L'articolo Google Reply è arrivata nel Play Store: ecco come funziona e download APK è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pay Arriva sul Play Store - dove sostituisce Android Pay e Google Waller : Inizia oggi il roll out sul Play Store di Google Pay, la nuova applicazione che va a sostituire Android Pay e Google Wallet. Un'applicazione tutta nuova, con la sicurezza tipica dei prodotti Google e che presto si arricchirà di nuovi servizi. L'articolo Google Pay arriva sul Play Store, dove sostituisce Android Pay e Google Waller è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.