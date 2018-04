Arresto cardiaco in corsa | dramma alla Roubaix

Ciclismo - è morto il belga Michael Goolaerts : fatale l'Arresto cardiaco durante la Roubaix : di Redazione Sport È morto ieri sera il corridore belga Michael Goolaerts colpito da un arresto cardio-respiatorio durante la Parigi-Roubaix. Goolaerts, 23 ann, si è spento alle 22.40 all'ospedale di Lilla dove ...

