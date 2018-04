Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo 2018 | i convocati dell’Italia per la tappa di

oasport

(Di lunedì 9 aprile 2018) Nel weekend del 13-14 aprile inizierà la lunga stagione dell’, nuova disciplina inserita nel programma a cinque cerchi e che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si riparte da Meiringen (Svizzera) con la primadelladel, per l’occasione riservata esclusiva al boulder. Pietro Pozza, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato le convocazioni per il primo appuntamento. MASCHILE: Riccardo Piazza Michael Piccolruaz Marcello Bombardi Filip Schenk Gabriele Moroni Andrea Zanone Stefan Scarperi FEMMINILE: Andrea Ebner Giulia Medici Asja Gollo Martina Zanetti Giorgia Tesio Il boulder è la disciplina meno congeniale agli azzurri ma in ottica combinata (l’evento che assegnerà l’oro a Tokyo) bisognerà eccellere in polivalenza. I migliori elementi sono Piazza, Piccolruaz, Bombardi e ...