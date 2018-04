Archeologia | Così l’Fbi ha aiutato un museo a svelare l’identità di una mummia egiziana

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Investigatori anche del passato. Più dell’poté una tecnologia avanzata di analisi del Dna. A risolvere il mistero lungo oltre un secolo deldi unaegizia vecchia 4.000 anni è stata infatti, grazie a una sofisticata apparecchiatura di analisi genetica. Dal 1915 gli studiosi si interrogavano sulla testa mozzata scoperta nell’angolo di una tomba saccheggiata a Deit el-Bersha, un’antica necropoli egizia. Gli archeologi hanno scoperto che la tomba era appartenuta a un governatore chiamato Djehutynakht e a sua moglie, ma non sono stati in grado di capire se la testa fosse di un maschio o di una femmina. C’è voluta una scienziata forense dele una tecnologia avveniristica per il sequenziamento del Dna, per stabilire con certezza che la testa apparteneva al governatore stesso. The F.B.I. helped a museum learn the identify of a 4,000-year-old ...