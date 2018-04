Apple | Ecco iPhone 8 e 8 Plus Red | Con Livrea Rossa

iOS 11.3 - Apple aggiorna gli iPhone : ecco tutte le novità : La visione del mondo reale attraverso la fotocamera ha ora una risoluzione maggiore del 50 percento e supporta l'autofocus per una prospettiva ancora più nitida. Solo per i possessori dell'ultimo ...

Ecco Il Nuovo iPad 2018 Economico Con Supporto Ad Apple Pencil : Apple presenta il Nuovo iPad Economico (2018) con Supporto a Apple Pencil. Nuovo iPad Economico 2018: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica. Tutto quello che devi sapere iPad Economico 2018 Con Supporto Apple Pencil Come anticipato dai rumor, pochi minuti fa Apple ha presentato ufficialmente il Nuovo iPad Economico 2018 dotato di Supporto ad Apple Pencil. Si tratta del primo […]

Apple «Siamo alla svolta dei giochi mobile» - ecco perché iPhone dominerà la scena - : Questo permette agli sviluppatori di progettare giochi per un gran numero di utenti, senza le limitazioni della frammentazione hardware e software di cui soffre il mondo Android. 'Gli sviluppatori ...

Ecco in un video l’Apple iPhone SE 2 : Fake? : video dell’Apple iPhone SE 2 comparso in rete. Il perfetto incrocio tra iPhone X e iPhone 4. Probabile fake di una versione di iPhone che non ha avuto il successo atteso video dell’Apple iPhone SE 2 con notch stile iPhone X. L’iPhone X più compatto che mai Non sappiamo semmai la seconda versione dell’iPhone SE […]

Ecco i consigli di Apple per evitare l'abuso di smartphone dei più piccoli (ma niente strumenti) : “Tu vuoi fare quello che più ritieni giusto per la tua famiglia. Anche noi”. Questa è il titolo di una nuova pagina che Apple ha deciso di dedicare all’uso responsabile delle tecnologie. Soprattutto per i più piccoli. Per Cupertino è una risposta alle richieste di azionisti e genitori, sempre più attenti e preoccupati che i figli sviluppino una vera dipendenza nei confronti di smartphone o ...

Ecco il nuovo logo MFi per accessori e periferiche certificati Apple : Apple rinnova il logo MFi che certifica accessori e periferiche Apple Fatte per iPod, iPhone ed iPad. Scompare il dispositivo e compare la Mela morsicata Ecco il nuovo logo Apple MFi: Made for iPhone, iPad ed iPod Apple è molto attenta a tutto l’ecosistema, anche quello degli accessori non originali che però tramite l’etichetta MFi, […]

Ecco il valore degli account Apple venduti sul deep web : È probabile che l'uso dello stesso account nei vari store digitali di Apple , così come l'accesso al servizio streaming Apple Music e la potenziale archiviazione di dati personali su iCloud, ne ...

Contenuti pedopornografici : ecco perché Apple aveva rimosso Telegram : Pessima settimana per Telegram. Qualche giorno fa l’applicazione di messaggistica istantanea, così come la sua nuova versione sperimentale Telegram X, erano scomparse dall’App Store, per poi ricomparire nell’arco di una manciata di ore. Il problema si riferiva a “Contenuti inappropriati”, ma non era dato sapere quali fossero. A fare luce sulla tipologia di Contenuti che hanno condotto alla rimozione è 9to5Mac: si ...

Apple : ecco le dichiarazioni ufficiali dell’azienda sulle inchieste del governo americano sul problema delle batterie degli iPhone : Apple ha confermato di aver risposto alle inchieste delle agenzie americane sulla gestione delle batterie più datate degli iPhone e su come ha comunicato i cambiamenti ai clienti. Visto che la questione a volte è stata trattata sotto titoli come “Apple rallenta gli iPhone più vecchi”, l’azienda di Cupertino ci tiene a precisare che “non è quello che è successo. Apple rallenta i suoi telefoni solo in una specifica condizione: quando una batteria ...

Apple : iPad sempre più smart - ecco quali saranno le nuove caratteristiche Video : Tempo di rumors per tutti i fans della Mela. Dopo le indiscrezioni pubblicate qualche giorno fa relative ai nuovi modelli iPhone [Video] probabilmente in arrivo nella prossima primavera, stavolta a destare curiosita' sono i tablet di casa #Apple. iPad 2018: intelligenza artificiale e realta' aumentata Secondo voci di corridoio, i nuovi iPad potrebbero acquisire le funzionalita' più intelligenti gia' sperimentate sul nuovo iPhone X [Video]. In ...

Apple rilascia iOS 11.3 Beta : ecco le principali novità : Apple Music ospiterà presto i video musicali , inoltre, e così gli utenti potranno vedere in streaming tutti i video musicali che desiderano senza essere interrotti dagli annunci pubblicitari. Viene ...

Apple : ecco le novità in anteprima di iOS 11.3. ARKit - Messaggi e altro in arrivo dalla primavera : Gli utenti possono vedere in streaming tutti i video musicali che desiderano senza essere interrotti dagli annunci pubblicitari. Possono anche guardare i nuovi video di tendenza, i classici o quelli ...