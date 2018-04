Apple - Amazon - Facebook : tutti contro i dazi : Washington, 9 apr. (AdnKronos/Dpa) – “I dazi non funzionano”. E’ il messaggio che i colossi americani dell’hi-tech inviano all’amministrazione Trump con una lettera indirizzata al segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Nel mirino delle compagnie, in particolare, le tariffe sui prodotti cinesi annunciate a ripetizione da Washington.INFORMATION TECHNOLOGY – “Al posto dei dazi , incoraggiamo con vigore ...

Amazon scavalca Google in valore di mercato - seconda dopo Apple : Amazon batte Alphabet, la holding a cui fa capo Google , e diventa ufficialmente la seconda società quotata in Borsa che vale di più al mondo, dietro Apple .

I segreti dietro il successo di Amazon - Apple - Facebook e Google : Pubblichiamo di seguito un estratto del libro The Four: I padroni di Scott Galloway, edito da Hoepli. Il volume indaga le ragioni del potere e del successo dei cosiddetti Quattro Cavalieri, ossia Amazon , Apple , Facebook e Google . ———————————————- Il framework delle parti anatomiche – cervello, cuore, genitali – ha molto a che fare con lo straordinario ...

Nuovi risparmiatori in mano a Facebook - Apple e Amazon : Gli under 35, nati tra gli anni ‘80 e il 2001, rappresentano il 40% della popolazione mondiale, il 25% di quella Europea. Cresciuti con internet, nell’era della globalizzazione, sono...

Attivisti chiedono di boicottare Apple e Amazon per l'app dedicata allo streaming della National Rifle Association - : La strage nel liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida, ha rimesso al centro del dibattito la legge sulle armi negli USA. Negli USA attivsti chiedono di boicottare pwr un giorno Apple e ...

Da Amazon ad Apple - chi sale e chi scende negli utili delle big tech : Il 2017 si chiude con un boom degli utili per Amazon e Facebook. Bene Microsoft con i suoi servizi cloud, male invece Alphabet

Apple - Amazon e Ferrari fanno scintille - ma occhio ai tassi : ... trainato dal forte flusso di ordinativi, a indicare un buon inizio di 2018 per la terza economia della zona euro. L'indice Pmi elaborato da Markit/Adaci è salito a 59 punti, il livello più elevato ...

Apple e Amazon : record a Wall Street : 0.51 Apple chiude un trimestre record,con il pieno di utili e ricavi grazie in parte all'iPhone X, che ha conquistato il titolo di smartphone più venduto in tutte le settimane da novembre, ovvero da quando è approdato sugli scaffali. A Wall Street, Apple sale del 2,4% nonostante il calo delle vendite complessive di iPhone dell'1% e stime di ricavi per i primi tre mesi dell'anno sotto le attese degli analisti. Trimestre sopra le attese anche ...