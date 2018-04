Anticipazioni Westworld 2 | lo Shogun World | dalle differenze col film di Crichton al

optimaitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Manca poco al debutto di2: su HBO la nuova stagione arriverà il 22 aprile, mentre in Italia, su Sky Atlantic, il giorno successivo. In occasione del lancio del secondo capitolo della serie sci-fi, Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno anticipato qualcosa sul fantomatico.La presenza del secondo parco era già stata mostrata nel trailer di2, rilasciato in precedenza. A Entertainment Weekly i due showrunners hanno spiegato cosa contraddistingue ildi Michaelcon la seconda stagione. La differenza sostanziale sta nella presenza dei parchi: se nella pellicola del 1973 ce n'erano due a tema, quello Romano e quello Medievale, invi è il mondo giapponese.Nolan ha dichiarato di essere rimasto sempre affascinato dal cinema del Sol Levante: "Volevo rendere omaggio ad Akira Kurosawa e altricon cui sono cresciuto. I miei fratelli ...