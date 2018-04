Anticipazioni Che fuori tempo che fa | ospiti lunedì 9 aprile - Super Guida TV

Anticipazioni Che fuori tempo che fa - ospiti lunedì 9 aprile : Anticipazioni ed ospiti di Che fuori tempo che fa di lunedì 9 aprile: da Elio Germano, Dori Ghezzi, Raul Cremona, Valentina Greggio e tanti altri Ritorna l’appuntamento televisivo di Che fuori tempo che fa, lo spin-off di “Che tempo che fa” condotto in seconda serata su Rai 1 da Fabio Fazio con la complicità di Max Pezzali. Ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti della puntata di lunedì 9 aprile 2018. Che fuori tempo che fa, ...

Anticipazioni Una vita : FABIANA smaschera il doppio gioco di CAYETANA : I fan italiani di Una vita potranno assistere a breve ad uno dei colpi di scena più sensazionali di tutta la soap di Canale 5: stiamo parlando della scoperta del doppio gioco di CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel)! La dark lady infatti ha finto per tutto questo tempo la sua pazzia e, per evitare la pena di morte provocata dall’accusa per l’omicidio di Humildad (Monica Portillo), ha dovuto inscenare una finta follia per poter fuggire ...

Beautiful - Anticipazioni americane : SANCHEZ indaga sul caso Bill Spencer : Nelle prossime puntate americane, nonostante appaia terminata la parte legata al vero e proprio giallo, la storyline di Beautiful sul tentato omicidio di Bill Spencer non è destinata a finire molto presto. L’editore, informato da Liam (insieme a Hope) che è stato proprio lui a sparargli, ha modificato la propria testimonianza sulla sparatoria che lo ha quasi ucciso, scagionando tra l’altro anche Ridge Forrester. Bill aveva ...

Report - puntata 9 aprile 2018 Anticipazioni : la crisi delle banche e i furbetti del cartellino : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay . Report, anticipazioni puntata 2 aprile 2018 cartellino rosso per i furbetti di Alessandra Borella . ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame tedesche : il ripensamento : Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael si ricrede su Xenia Ripensamenti e incomprensioni saranno alla base delle prossime puntate di Tempesta d’amore. Negli episodi in onda in Germania della telenovelas, Michael e Nils saranno protagonisti di un cambiamento inaspettato. Il personal trainer tornerà a un vecchio amore, mentre il medico si renderà conto di aver sbagliato nel giudicare una persona. Le Anticipazioni tedesche di ...

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 7 aprile : Loredana Berté - Biagio Antonacci e Enzo Iacchetti : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 8 aprile, in prima serata su Raiuno: Maurizio Martina, Loredana Bertè, Biagio Antonacci ed Enzo Iacchetti osptiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:58:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro e Eleonora : la svolta che non convince (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro è cambiato con l'arrivo di Eleonora? La svolta del tronista non convince il pubblico(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Una Vita : FELIPE crede che ELENA sia responsabile della morte di MAURO [Anticipazioni] : Gli episodi estivi della telenovela Una Vita saranno in larga parte incentrati sulla presunta morte di MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo): temendo che il neo-commissario di Acacias possa scoprire le modalità illecite con cui ha ottenuto l’indulto, Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ordinerà ad Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e alla criminale ELENA Perez Casas (Esther Gimeno) di liberarsi del poliziotto e, ad un certo punto della ...

Fratelli di Crozza - Anticipazioni puntata 6 aprile : consultazioni politiche e cena tra Salvini e Di Maio - info streaming : Fratelli di Crozza, anticipazioni oggi 6 aprile 2018 Maurizio Crozza analizza attraverso i suoi amati personaggi e i monologhi satirici l'intricata situazione politica focalizzandosi sulle ...

Temptation Island Vip - Anticipazioni sulle coppie che parteciperanno Video : Ancora non è nemmeno cominciato il Grande Fratello Nip è si parla di gia' della nuova edizione di #Temptation Island che sara' popolata da sole coppie Vip, appartenenti al mondo dello spettacolo. Ad oggi non si possono dare informazioni proprio precise su questo argomento anche perchè c'è un lungo arco di tempo prima dell'inizio del reality e quindi qualche coppia potrebbe ritirarsi. Le coppie I primi rumors ci dicono due coppie che potrebbero ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : perché NAZARIA e PRUDENCIO si baciano??? : Nelle puntate spagnole de Il Segreto, i telespettatori hanno assistito ad un clamoroso bacio tra PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura di Mauricio Godoy (Mario Zorilla)!!! Questo avvicinamento tra i due personaggi, neanche a dirlo, è stato fortemente voluto dalla solita Francisca Montenegro (Maria Bouzas)… ma per quale motivo? Per capire meglio come si è giunti a questa svolta nella ...

Don Matteo 11 - le Anticipazioni : anche questa sera giovedì 5 aprile un solo episodio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Su questo link la sintesi di tutte le precedenti puntate Don Matteo 11: anticipazioni episodio 5 ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : MICHAEL si avvicina a XENIA : Interessanti novità sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nei prossimi episodi della soap in onda oltralpe, infatti, si verificheranno degli avvicinamenti davvero inaspettati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà maggio! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: XENIA e MICHAEL si avvicinano Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella prossima stagione di Tempesta ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : sarà DESIRÉE il grande amore di NILS? : Un colpo di scena sentimentale davvero inaspettato è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Le quotazioni di una coppia che ormai da mesi sembrava destinata a venire archiviata come una delle tante relazioni di breve durata risaliranno improvvisamente, aprendo le porte a scenari davvero imprevedibili e a un’uscita di scena di cui vi parliamo QUI. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in ...