Annunciato il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer Youngblood | i dettagli e la data di

Quake Champions : Annunciato un nuovo campione - una nuova mappa e il programma eSport 2018 : Questo fine settimana, durante il Bethesda Gameplay Day al PAX East, il team responsabile di Quake Champions ha fornito nuovi dettagli sull'aggiornamento di aprile, incluso il ritorno di Strogg, uno tra i combattenti più famosi di Quake, una nuova mappa di Cthala e il calendario degli eventi eSport di Quake del 2018. Nuovi contenuti in arrivo ad aprileAlla fine di aprile, l'aggiornamento di Quake Champions introdurrà nuovi contenuti insieme a ...

Etrian Odyssey - un nuovo capitolo verrà Annunciato su 3DS il 9 aprile : Stando a quanto trapelato in rete in queste ore, il prossimo 9 aprile sarà annunciato il nuovo capitolo nella serie Etrian Odyssey . Ciò avverrà tramite un live streaming della durata di quattro minuti , trovate l'embed via YouTube poco più in basso, , nel quale verrà divulgato il titolo ufficiale e le prime informazioni circa il gioco, il quale è previsto in ...

Annunciato il nuovo singolo di Elisa - Will We Be Strangers in anteprima live a Londra : Il nuovo singolo di Elisa sta per arrivare. Dopo la collaborazione con Takagi&Ketra e in duetto con Tommaso Paradiso, l'artista friulana ha deciso di tornare alla sua musica e rilasciare un nuovo brano che arriverà nelle radio a partire dal 13 aprile. Will we be Strangers, questo il titolo scelto per la sua nuova espressione discografica, sarà presentato in esclusiva nel corso della prima data che terrà a Londra, in programma per l'8 ...

Gli Arctic Monkeys hanno Annunciato l’uscita del nuovo album “Tranquility Base Hotel & Casino”. : Dopo mesi di rumors e falsi allarmi, ora è finalmente ufficiale: il nuovo album degli Arctic Monkeys si intitola “Tranquility Base Hotel & Casino” e uscirà l’11 maggio 2018. Lo ha annunciato la stessa band tramite i social, dove sono stati postati anche il trailer e la tracklist del disco. “Tranquility Base Hotel & Casino” tracklist: 1. Star Treatment2. One Point Perspective3. American Sports4. ...

MotoGP 18 : Annunciato il nuovo capitolo della serie : Il 2017 ha visto l'entrata della MotoGP nel mondo degli eSport, definendo un nuovo standard in ambito eSport racing, con un campionato che ha coinvolto i migliori videogiocatori da tutto il mondo, ...

Tim - Annunciato a SMAU Padova il nuovo Digital Store : Olivetti presenta infine servizi innovativi per il mondo retail: dall'applicazione per accedere da remoto al proprio registratore di cassa fino alla soluzione Wcards che consente di Digitalizzare le ...

Maneskin a Brescia e Padova - Annunciato a sorpresa il nuovo tour : Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito "Chosen", certificato disco di platino , sia il singolo che l'omonimo EP, pubblicati da Sony Music, , che ha raggiunto milioni di streaming ...

Gli ex sviluppatori di The Division e Hitman formano un nuovo studio chiamato Sharkmob : Annunciato il primo progetto : Il nascente studio Sharkmob, un team di sviluppo recentemente formato da veterani di Ubisoft, ha rotto il silenzio attorno al suo primo progetto.Stando a quanto riportato da Games Industry, lo studio è diretto dall'ex CEO Massive e produttore esecutivo di The Division, Fredrik Rundqvist.Ad unirsi a lui ci sono altri esponenti di Ubisoft, tra cui il direttore tecnico di The Division, Anders Holmquist; il director IP Martin Hultberg; Il director, ...

Annunciato il nuovo singolo di Lorenzo Fragola - arriva Battaglia Navale : tutti i dettagli : Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola è Battaglia Navale. Dopo settimane di attesa, ecco arrivare l'annuncio tanto atteso da parte del cantautore siciliano che torna così in radio dopo l'anteprima digital Bengala. Il brano arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, con un annuncio poi bucato per il 9 marzo ma arrivato prima del previsto, con la data per la rotazione radiofonica fissata nel 30 marzo prossimo. ...

Shadow of the Tomb Raider : Annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T15:49:18+00:00 ROMA – Con l’arrivo in sala del film Tomb Raider, Square Enix e Crystal Dynamics annunciano ufficialmente il nuovo capitolo della saga videoludica.Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non si sa nulla sul nuovo […] L'articolo Shadow of the Tomb Raider: annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga ...

Il nuovo Tomb Raider sarà Annunciato ufficialmente domani : Square Enix è pronta a rilasciare il primissimo trailer del nuovo Tomb Raider proprio domani,15 Marzo, in contemporanea con l’uscita in tutte le sale cinematografiche del film omonimo tratto dalla saga videoludica. Il sito Hotaku ha indagato su questa faccenda e ha svelato che il titolo sarà “Shadow of the Tomb Raider” e uscirà il prossimo 14 Settembre. Sembrerebbe che in questo capitolo scopriremo finalmente ...

Brian Eno - Annunciato nuovo box set : : News : : OndaRock : Come anticipato dal titolo, il cofanetto conterrà tracce "nuove, rare o mai diffuse" originariamente composte per installazioni artistiche in giro per il mondo. Il tutto sarà accompagnato da un ...

Alvaro Soler ha Annunciato l’uscita di “La cintura” - il suo nuovo singolo : Alvaro Soler sta per tornare con nuova musica! [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il cantante di “Sofia” ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “La cintura”: potrai ascoltarlo ovunque da giovedì 29 marzo. A confermare la pubblicazione della canzone è stato Alvaro stesso, con una serie di post pubblicati sui suoi social. Con la bella stagione alle porte, “La cintura” ...

Ready at Dawn : gli sviluppatori di The Order : 1886 al lavoro su un nuovo action in terza persona non ancora Annunciato : Ready at Dawn è il team responsabile della discussa esclusiva PlayStation 4, The Order: 1886, che, a quanto pare, sarebbe al lavoro su diversi fronti.Infatti, stando a quanto riportato da PlayStation Lifestyle, lo studio di sviluppo è ora impegnato nell'espansione di Lone Echo, titolo disponibile per Oculus Rift e nel lancio in Cina di Deformers.Tuttavia, sembra che i ragazzi di Ready at Dawn siano al lavoro anche su un altro progetto action in ...