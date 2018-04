Anno dedicato alle donne L' Ambasciata italiana ad Ankara presenta gli eventi di aprile

Emma coach ad Amici 2018? "Non credo - sarà un Anno dedicato alla musica" : Emma Marrone sarà coach di Amici 2018? Anche quest'anno il pubblico del talent show, in attesa del Serale, si domanda se la cantante ci sarà a guidare la Squadra Bianca, come tutti gli anni in cui è stata direttore artistico, oppure no. La curiosità e l'attesa è tanta, anche perché i nomi dei possibili coach del Serale 2018 ci sono e non ci sono, per questo molti pensano che verranno confermate Emma ed Elisa e che avremo quindi i giudici dello ...

“Mostri!”. Violentata - umiliata e truffata da una coppia a 8 anni. Una storia terribile tutta italiana nel giorno dedicato alle donne. È l’ennesimo caso di violenza sui minori da inizio Anno. E sono in tante - adesso - a chiedere pene più dure : Nel giorno della festa della donna, arriva l’ennesima notizia di violenza. Stavolta ancora più atroce perché compiuta su una bambina. Una storia che affonda nel passato e che solo oggi ha visto l’epilogo con l’attesto di una coppia responsabile, a vario titolo, di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale a danno di una ragazza di origine bielorusse. La vittima, dall’età di 10 anni, veniva in Italia tutte le ...

Il voto di scambio? I fuorisede di Casa Surace lo fAnno così : il video dedicato alle elezioni : A tre giorni dalle elezioni, anche Casa Surace, il collettivo di attori e videomaker famosissimo sul web, pubblica un video dedicato all’appuntamento del 4 marzo. A a modo suo parla dello “scambio di voti”, che nella Casa dei fuorisede in partenza per andare a votare, diventa uno “scambio di vuoti” L'articolo Il voto di scambio? I fuorisede di Casa Surace lo fanno così: il video dedicato alle elezioni proviene da Il ...

Tiziano Ferro : quest’Anno sarà tutto dedicato alla scrittura del suo nuovo album : Tiziano Ferro ha le idee molto chiare su quali saranno i suoi impegni per questo 2018. Oggi domenica 25 febbraio, Tiziano ritirerà un premio importantissimo. Si tratta dell’Italian Excellence Award 2018 che il cantautore ritirerà nel corso della 13° edizione di “L.A., Italia – Film Fashion and Art Fest”, manifestazione che premia l’eccellenza artistica italiana. [arc ...

Un remaster dedicato a Spyro potrebbe arrivare quest'Anno su PS4 : In questi ultimi anni abbiamo assistito al ritorno di diverse pietre miliari dei videogiochi sulle console della generazione attuale, tra cui Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, uscito durante la scorsa estate. Ora sembra il turno della serie di Spyro The Dragon.Dopo l'annuncio della versione remastered di MediEvil, ecco che sembra spuntare un rumor secondo cui sarebbe in arrivo un remaster della serie che vede come protagonista il tanto amato ...