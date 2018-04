Ancora violenza a Napoli | sparatoria sul lungomare

Violenza di genere - omofobia e bullismo : l’indagine su cosa ne pensano gli italiani. Ancora troppi minimizzano i problemi : Violenza sulle donne, discriminazione di persone LGBTI e bullismo sono all’ordine del giorno. Ma se da un lato ce n’è consapevolezza, dall’altro troppo spesso in Italia si tende a minimizzare il problema pensando che se ne parli di più solo perché lo fanno mass media e social. La verità è che in Italia il 36,8% delle donne ha subìto discriminazioni sul lavoro (contro il 6% degli uomini) e, di queste, il 44% ha dovuto rinunciarci, mentre il 23,3% ...

Dopo Rihanna - Chris Brown allunga Ancora le mani su una donna - foto - : 'Nessuna violenza - uno scherzo' : Il volto di Rihanna tumefatto per le percosse del fidanzato fece il giro del mondo ed è inevitabile che anche il nuovo episodio faccia discutere proprio perché l'opinione pubblica non ha dimenticato ...

Dopo Rihanna - Chris Brown allunga Ancora le mani su una donna (foto) : “Nessuna violenza - uno scherzo” : Immortalato dai paparazzi mentre stringe le mani intorno al collo di una ragazza, Chris Brown torna a fare parlare di sé in modo nient'affatto edificante. Nella settimana in cui è tornato nella Top 10 della Billboard Hot 100, per la prima volta Dopo quattro anni grazie al featuring con Lil Dick Freaky Friday, i paparazzi lo hanno fotografato con le mani sul collo di una donna, qualche giorno fa a Miami. Le foto sono state pubblicate ...

Il ricordo di Marco Biagi macchiato - Ancora - dalla violenza : Dello stesso avviso anche Carlo Giovanardi , senatore di Idea-Popolo e Libertà:"Mi vergogno, come cittadino e parlamentare modenese, delle oscene frasi vergate sui muri della Facoltà di Economia e ...

Ancora violenza a scuola : maestra schiaffeggiata dalla mamma di un alunno : Ancora un episodio di violenza a scuola: una maestra è stata schiaffeggiata e presa per i capelli da una mamma di un alunno di terza elementare della scuola dove la donna insegna. L'episodio è avvenuto all'esterno...

Ancora violenza antifascista : sprangate contro CasaPound : Non c'è tregua per CasaPound. Mercoledì sera un militante 37enne del partito di estrema destra è stato aggredito a Livorno, all'incrocio tra via Garibaldi e via Galilei, una delle zone a più alta ...