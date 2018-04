Anche Steve Wozniak lascia Facebook | Ho avuto più svantaggi | che vantaggi

huffingtonpost

: @TOBlASBEECHER Il film finisce con Steve bello vivo che guarda in camera e urla 'E INVECE VI CAGO IL CAZZO ANCHE NE… - JoeyP_Rogers : @TOBlASBEECHER Il film finisce con Steve bello vivo che guarda in camera e urla 'E INVECE VI CAGO IL CAZZO ANCHE NE… - Glinformati : Scandalo Cambridge Analytica, anche Steve Wozniak pronto ad abbandonare Facebook - GLI INFORMATI -… - UIBlogtk : Scandalo Cambridge Analytica, anche Steve Wozniak pronto ad abbandonare Facebook: Il co… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) "Sto perre, mi ha portato piùche. Apple ha modi più sicuri per condividere i dati personali. Posso ancora restare con email e messaggi di testo vecchia scuola". Dopo lo scandalo Cambridge Analytica,fa i conti con un altro celebre e pubblico addio:, co-fondatore di Apple ha deciso di disattivare il suo account sui social e ha annunciato la mossa parlando con Usa Today."Gli utenti forniscono ogni dettaglio delle loro vite ada questo fa un sacco di soldi con la pubblicità", ha dichiarato, spiegando i motivi della sua scelta, "I profitti sono tutti basati sulle informazioni dell'utente, ma gli utenti non ricevono alcun profitto. Apple trae i suoi ricavi da buoni prodotti, non da te. Come si suol dire, conil prodotto sei tu".aveva aderito alla campagna ...