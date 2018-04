Anche il Times scrive del conto per gli animali domestici della Banca di Piacenza

Cambridge Analytica ha lavorato Anche per Economist e Financial Times : (Immagine: geralt/pixabay) Tentacolare Cambridge Analytica : due dei più importanti marchi dell’editoria britannica, cioè Economist e Financial Times , ingaggiarono la società per acquisire più lettori negli Stati Uniti. Questo quanto riporta BuzzFeed News, al quale un portavoce dell’ Economist ha risposto che la società con base a Londra era stata arruolata per capire le dimensioni del mercato statunitense: “Hanno condiviso le ...

Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando Anche sulla Trump Organization - dice il New York Times : Robert Mueller, il procuratore speciale che sta indagando sui presunti legami tra il comitato elettorale del presidente americano Donald Trump e il governo russo, ha ordinato alla Trump Organization di consegnare dei documenti relativi al caso, ha scritto il New The post Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization, dice il New York Times appeared first on Il Post.