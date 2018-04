Amministrative | in corsa a Modica la macchina elettorale

Trapani - verso le Amministrative. I 5 Stelle sfidano - il Pd litiga. Tranchida è in corsa : ... vanno utilizzate tutte le migliori forze in grado di raccogliere l'urlo di dolore di un'economia morente e di una città allo sbando'. Poi l'ammiccamento dei tre, ex, socialisti: 'Un progetto civico ...