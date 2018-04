Amici | l' ex allieva Agata Reale contro Alessandra Celentano

I primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi - un’allieva dopo Einar Ortiz : Sono stati svelati i primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un cantante e di una ballerina. Nella puntata di sabato 17 marzo, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi ha potuto finalmente consegnare a 2 allievi della scuola le prime maglie verdi del serale che inizierà sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20 il sabato. Sono Einar e Lauren i primi concorrenti al serale di Amici di Maria ...

Amici 17 – Decima puntata del 10 febbraio 2018. Sephora nuova allieva - eliminata Claudia. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, è tornato con la 17° edizione al sabato pomeriggio e con una nuova classe. Proseguono le lezioni, le sfide e le prove di canto e di ballo per gli allievi, sempre più a rischio e che devono cercare di conquistarsi l’accesso nella classe che comporrà […] L'articolo Amici 17 – Decima puntata del 10 febbraio 2018. Sephora nuova allieva, eliminata Claudia. sembra ...

Amici 2018 - decima puntata di sabato 10 febbraio : la nuova allieva Sephora elimina Claudia : Sephora - Amici 2018 Nel sabato di Sanremo, non si fermano gli speciali di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del decimo speciale di sabato 10 febbraio 14.12: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e dà il via alla puntata. Si parte dalla ...

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini/ Video - l'ex allieva di Amici torna in studio e lo show è servito! : Diana Del Bufalo è stata ospite di Maria De Filippi nella nuova puntata di Amici 17. Paolo Ruffini l'ha poi raggiunta in studio, dando il via ad un vero show!(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:58:00 GMT)