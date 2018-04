Amici | Heather Parisi attacca Simona Ventura e i prof del programma

Amici - Heather Parisi si scaglia contro i giudici della commissione : 'Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando tocchi anche l'argomento fisico. È orribile, non devi, io ...

Amici - Heather Parisi si scaglia ?contro i giudici della commissione : "Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando tocchi anche l'argomento fisico. È orribile, non devi, io mai nella mia vita mai nessun professore o maestro mi ha trattata come io ho visto sabato scorso, non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi, a me così non piace". La prima puntata del Serale di Amici 2018 scatena la rabbia della ...

Amici 2018 : Heather o Hater? La Parisi avvelenata con professori - Simona Ventura e Marco Bocci – Video : Heather Parisi - Amici 2018 Non solo la delusione dell’eliminato Filippo e la gioia del vincitore Matteo, ma anche l’ira di Heather Parisi. La prima puntata del Serale di Amici 2018 scatena il disappunto della ‘commissaria’ nei confronti dei professori, a suo dire eccessivamente duri con i ragazzi in gara: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei ...

Amici 2018 - Heather Parisi : “non seguo Amici - non amo i talent” : Heather Parisi è una delle sorprese di questa edizione di Amici 2018: la showgirl italo – americana ritorna in Italia dopo l’esperienza tv di NemicAmatissima Amici di Maria De Filippi entra nel vivo della sua diciassettesima edizione con il serale. Nove puntate all’insegna dello spettacolo con quattordici talenti pronti a sfidarsi in prove di canto e ballo. Una delle novità di questa edizione di Amici 2018 è la presenza di una ...

