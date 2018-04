Amici 2018 | Daniele Rommelli passa nella squadra Blu al posto di Biondo video

Biondo cambia squadra ad Amici 2018 : scambio di concorrenti al serale tra bianchi e blu : Biondo cambia squadra ad Amici 2018 a causa dell'accoglimento della richiesta di Daniele da parte della produzione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Il ballerino Daniele ha chiesto di cambiare squadra dopo il primo appuntamento con il serale di Amici 2018, in diretta sabato 7 aprile su Canale 5. La produzione del programma TV ha deciso di accogliere la sua richiesta ma, per equilibrare nuovamente le squadre, si è reso necessario ...

Amici 2018 - Heather Parisi "contro" i professori - Simona Ventura e Marco Bocci (video) : Amici va alla riscossa e prepara la seconda sfida contro Ballando con le stelle (che avrà Gabriel Garko come ballerino) creando hype sulla prossima puntata, in onda sabato sera, anche grazie alle polemiche tra professori e commissari. In particolar modo, è Heather Parisi ad avere i fari puntati su di sé. La showgirl ce l'ha con Alessandra Celentano (anche se non la nomina), rea di aver attaccato la ballerina Lauren per il suo aspetto ...

Amici 2018 : Heather o Hater? La Parisi avvelenata con professori - Simona Ventura e Marco Bocci – Video : Heather Parisi - Amici 2018 Non solo la delusione dell’eliminato Filippo e la gioia del vincitore Matteo, ma anche l’ira di Heather Parisi. La prima puntata del Serale di Amici 2018 scatena il disappunto della ‘commissaria’ nei confronti dei professori, a suo dire eccessivamente duri con i ragazzi in gara: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei ...

Amici 2018 : Alessandra Celentano attaccata da un’ex allieva : Alessandra Celentano nel mirino di un’ex allieva di Amici Alessandra Celentano durante la prima puntata del Serale di Amici 17 era stata al centro di numerose polemiche a causa di tutte le critiche avanzate alle ballerine. Quella più dura era stata sicuramente quella fatta contro Lauren, accusata dalla professoressa di danza classica di essere in sovrappeso. Dopo tale dichiarazione erano scese addirittura in campo Maria De Filippi e ...

Amici 2018 - anticipazioni seconda puntata Serale del 14 aprile : chi sarà eliminato? : Possiamo estrapolare anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici 2018, di sabato 14 aprile, da ciò che è successo durante il primo appuntamento: gli eliminati della seconda puntata, o meglio quelli a rischio, potrebbero essere già delineati dai sì e dai no che i professori hanno dato sabato scorso. Il primo a lasciare il Serale è stato Filippo, un po' a sorpresa dobbiamo dire, e non è uscito nel migliore dei modi, non per colpa sua, ...

Eliminato Amici 2018 serale prima puntata : escluso Filippo dei bianchi Video : E' tutto pronto per la diretta della prima puntata del serale [Video] di Amici 2018: stasera 7 aprile in prime time su Canale 5 alle 21.30 andra' in onda l'attesissima puntata d'esordio di questa edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La gara tra i concorrenti della squadra bianca e quella blu comincera' ad entrare nel vivo e stasera scopriremo il nome del primo concorrente che dovra' lasciare la scuola più famosa della ...

Al via il serale di Amici 2018 : vincitore a sorpresa - migliori e peggiori momenti della prima puntata (video) : Il serale di Amici 2018 è iniziato sabato 7 aprile. Con il ritorno alla diretta, anche il pubblico da casa ha potuto esprimere la propria opinione, televotando cantanti e ballerini in gara. Nel corso del primo appuntamento con il serale di Amici 2018 c'è stato un vincitore a sorpresa, della categoria del canto, mentre l'eliminato è stato fin troppo scontato. GLI ASCOLTI della prima puntata A vincere la prima puntata del serale di Amici 2018 ...

Amici 2018 serale - l'eliminato della prima puntata : ecco chi è stato fatto fuori Video : Il serale di Amici 2018 [Video]è tornato in onda ieri sera su Canale 5 con la prima attesissima puntata di questa nuova edizione. La De Filippi quest'anno ha presentato al pubblico di Canale 5 un programma completamente rivoluzionato sia nei meccanismi che nei contenuti. Via i direttori artistici: da quest'anno i concorrenti torneranno ad essere al centro della gara e soprattutto dovranno 'fare i conti' nuovamente con le critiche e i giudizi dei ...

Amici 2018 : i componenti della squadra blu : Chi sono i componenti della squadra blu di Amici 2018? Ecco tutte le informazioni sui giovani talenti della scuola di canto e danza di Canale 5 Si è aperto il sipario su Amici 2018, il talent show televisivo condotto con grande successo da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Scopriamo chi sono i componenti della squadra Blu di Amici 2018. Amici 2018, squadra Blu danza Bryan Ramirez Classe 1997, Bryan Ramirez è nato in Colombia, ma oggi ...

