Amici 17 | dopo l' eliminazione di Filippo Di Crosta scoppia la rivolta social

Maria De Filippi a Che tempo che fa/ Da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di Amici 2018 : Maria De Filippi a Che tempo che fa: da Fabio Fazio dopo il “flop” del serale di Amici 2018. Parlerà anche della sfida con Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle?(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:39:00 GMT)

Amici 2018 - addio a coach egocentrici e giurati disinteressati. Dopo le edizioni “fake” si ritorna alle origini : Riecco Amici, l’originale. Dopo svariate edizioni “fake”, in cui lo show ha prevalso sul talent, torna la versione autentica del programma di Maria De Filippi con la diretta, il televoto, i Bianchi e i Blu, le carte, gli scambi di opinione tra i professori (ingiustamente messi in secondo piano nelle precedenti edizioni) e i concorrenti protagonisti, lasciando in disparte cabine varie, coach egoncetrici e giurati disinteressati. ...

Vincitore e eliminati Amici serale 2018/ Pagelle prima puntata : Matteo incredulo dopo la vittoria : Le Pagelle della prima puntata di Amici serale 2018. Matteo è il Vincitore, diversi concorrenti sono stati eliminati nella prima puntata. Alessandra Celentano protagonista.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:31:00 GMT)

Valentina Verdecchi/ Chi è? Dopo la Celentano presa di mira anche da Heather Parisi? (Amici 2018) : Valentina Verdecchi, Dopo Alessandra Celentano presa di mira anche da Heather Parisi? Tutto pronto per il Serale Amici 2018 e di lei si dice che potrebbe essere la prima eliminata.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Heather Parisi/ Serale Amici 2018 : dopo NemicAmatissima si torna in Italia con un inedito ruolo di giudice : Heather Parisi, Serale Amici 2018: dopo NemicAmatissima al fianco di Lorella Cuccarini, l'americana torna in Italia con un inedito ruolo di giudice per il programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:38:00 GMT)

“Guarda un po’ chi si rivede!”. Anbeta Toromani la sublime di Amici. Dopo anni di buio televisivo per lei si annuncia il grande ritorno. I fan attendono di vederla e nel frattempo la pupilla di Alessandra Celentano di cambiamenti ne ha avuti molti : una vera sorpresa : L’attesissimo serale di Amici è in arrivo. I fan del programma si potranno sintonizzare su Canale 5 e godersi la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ancora di più in questa edizione l’obiettivo è quello di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento, per questo come già annunciato durante gli appuntamenti del sabato pomeriggio 5, in questa edizione le due squadre non avranno dei coach a guidarle. per questo ...

Amici - il serale : dopo l'addio alla tv - il ritorno di Anbeta. Che fine ha fatto in questi anni di assenza? : Sabato 7 aprile torna finalmente in diretta il serale di Amici di Maria De Filippi che ha chiamato a rapporto diversi ballerini ex allievi della scuola ora promossi a professionisti: tra questi ...

Milano : violenta giovane dopo una cena tra Amici - arrestato : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato un 36enne di origine peruviana, incensurato e disoccupato, con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona. Poco dopo le 3.30 della scorsa notte, i militari sono intervenuti a Cinisello

Cinisello - violenta la padrona di casa dopo una cena tra Amici : arrestato un 36enne : La vittima ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello e costretta a subire abusi. Ha detto anche di aver approfittato di un attimo di distrazione...

“Mi sono spuntate le ali” - Fernando saluta gli Amici col post su Facebook dopo la sua morte : L'uomo, deceduto dopo una grave malattia, ha deciso di far pubblicare il suo ultimo post sul social nello stesso giorno della sua morte: "Vi lascio perché San Pietro ha già aperto le porte e devo proprio andare"Continua a leggere

Un post su Facebook dal Paradiso : Fernando saluta così gli Amici dopo la sua morte : ... ex militare di carriera in carriera e direttore delle cucine dell'istituto Salvi di Vicenza, cordiale e impegnato fino all'ultimo nel sociale aveva estrema confidenza nel mondo dei social, con un ...

Claudia Gerini dopo l'addio ad Andrea Preti - serata con gli Amici con l'abito trasparente : ROMA ? Come Leggo.it aveva anticipato, è finita la love story fra Claudia Gerini e Andrea Preti. "Claudia Gerini mi ha lasciato, sto malissimo". Andrea Preti, l'ex toy...

ALESSANDRA AMOROSO E RITA DALLA CHIESA/ Dopo il ricordo di Fabrizio Frizzi : “Tifo sempre blu ad Amici per lei” : ALESSANDRA AMOROSO, selfie con RITA DALLA CHIESA. La cantante di Amici ricorda Fabrizio Frizzi con una bellissima dedica assieme alla nota conduttrice(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:31:00 GMT)