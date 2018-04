Ambiente | decine di migliaia di auto diesel inquinano l’est Europa e provengono

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il 10-11 aprile a Sofia si terrà l’incontro dei Ministri dell’dell’UE per discutere delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria in. In vista di questo incontro, l’ONG Transport & Environment ha calcolato il numero esatto dei veicoliche vengono importati in Bulgaria e l’inquinamento dell’aria che essi comportano. Secondo i nuovi dati, dei veicoliinquinanti importati lo scorso anno in Bulgaria, il 63% proviene dall’Italia, per l’esattezza 65.640, seguiti da quelli della Germania (27% che corrisponde a 26.872) e da quelli dell’Austria (10%, 8.603). Secondo uno studio di Transport & Environment, la Fiat risulta essere il produttore di veicoliin media più inquinanti in. In particolare, i nuovi dati dimostrano che l’anno scorso solo la Bulgaria ha importato oltre 100.000di seconda mano, più di un terzo delle quali erano ...