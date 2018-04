Amaurys Perez rivede il fratello Antonio dopo 4 anni Isola dei Famosi 2018

Amaurys Perez rivede il fratello : Mara Venier in lacrime : Isola dei Famosi, Amaurys Perez: l’incontro con il fratello fa piangere Mara Venier Per questa semifinale, gli autori dell’Isola dei Famosi hanno voluto regalare una dolce sorpresa al primo finalista, Amaurys Perez. Il noto pallanuotista si trova in Italia da ormai moltissimi anni, ma il suo paese natale è la bellissima Cuba. Il naufrago è […] L'articolo Amaurys Perez rivede il fratello: Mara Venier in lacrime proviene da ...

Jonathan Kashanian/ Chiuso tra due fuochi - Amaurys Perez e Alessia Mancini lo attaccano (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Franco Terlizzi a Verissimo nega la rissa con Amaurys Perez : Verissimo: Franco Terlizzi spiega cos’è successo con Amaurys Perez Questa nuova puntata di Verissimo è iniziata all’insegna della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Simone Barbato, ha chiamato in studio Franco Terlizzi. Quest’ultimo, come molti sapranno, è stato costretto ad abbandonare il reality show condotto dalla Marcuzzi per via di alcuni problemi di salute. Tuttavia ...

Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi : ecco come sta il naufrago : Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi: il naufrago sta meglio, ma deve rispettare dei limiti Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi. Il naufrago aveva momentaneamente abbandonato i suoi compagni per degli accertamenti medici. Infatti, negli ultimi giorni lo sportivo ha accusato dei problemi di salute, che l’hanno costretto a doversi incontrare con un medico. Di […] L'articolo Amaurys Pérez torna sull’Isola ...

Isola dei Famosi : Amaurys Perez rientra in gioco dopo il malore : Amaurys Perez torna sull’Isola dopo gli accertamenti medici Amaurys Perez è tornato in gioco all’Isola dei Famosi dopo il malore. Il daytime in onda ieri pomeriggio su Canale5 del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha svelato che il pallanuotista si è sentito poco bene. Subito soccorso su Playa Dos, lo sportivo è stato poi portato via dall’Isola per degli accertamenti medici. dopo un giorno di assenza dal gioco, Amaurys è ...