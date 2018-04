huffingtonpost

Amati ragazza. perchè chi l'ha detto che non sei abbastanza?

(Di lunedì 9 aprile 2018)un po' di più perché non è vero che non sei.Non è vero che pretendi troppo, che sei solo un'insicura e per questo chiedi sempre più amore. Non è vero anche se a dirtelo è stato lui, poco prima di lasciarti, nonostante tu piangessi e lo pregassi di non andarsene.e non pensarci più alle sue parole dure, quelle che mettevano in discussione il fatto che tu valessi qualcosa, che fossi simpatica, intelligente, interessante come sei apparsa anche a lui, proprio a lui, quando ti ha vista per la prima volta.e non delegittimare il tuo corpo solo perché tuo padre non ti ha maiche sei bella, perché nemmeno il tuo uomo te lo dice mai.e specchiati e continua a farlo finché quella bellezza che hai a lungo cercato riflessa negli occhi degli altri non riesci a vederla in ...