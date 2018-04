Allarme in Sud Corea | in arrivo i robot killer

Sud Corea : progettati i robot Killer ed è Allarme : Sono 50 i ricercatori internazionali che hanno lanciato l’allarme: gli esperti di 30 Paesi vogliono boicottare il Kaist (Korea Advanced Institute of Science and Technology), ossia una delle più prestigiose università della Sud Corea, perché avrebbe realizzato un progetto che punta a sviluppare armi autonome, dei veri e propri strumenti di sterminio. A spingere questa idea bellica sarebbe l’impresa Hanwa Systems, ben nota come forte ...

Israele : sirene Allarme Sud di Israele - Iron Dome attivato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sudafrica - Allarme Amref sulle carenze acqua : si avvicina il “day zero” : A Città del Capo, Sudafrica, sembra che si stia avvicinando il Day Zero, il giorno in cui potrebbe non esserci più acqua: in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, in programma domani, Amref lancia l’allarme. Amref Health Africa è impegnata ogni giorno, da oltre 60 anni, per garantire l’accesso all’acqua, intesa come chiave per lo sviluppo. Domani se ne parlerà a Milano, nel corso di un’iniziativa di Amref ...

Maltempo - Allarme frane e allagamenti al Nord - mentre al Sud si va in spiaggia - : Ieri l'Italia appariva, sotto il profilo meteo, come l'assemblaggio di due Paesi completamente opposti: frane, alluvioni e freddo al Nord; temperature estive al Sud, con gente addirittura in spiaggia ...

Allerta Meteo - Italia spaccata in due : nubifragi al Centro/Nord - Allarme alluvione. Caldo estivo al Centro/Sud [LIVE] : 1/6 ...

“Terremoto al Sud Italia”. L’epicentro in mare ma scatta l’Allarme : un forte boato - poi fumo nero. Paura tra la popolazione - spaventa quello che c’è là sotto : Giornata di Paura nel bel mezzo del mare Tirreno. Una potente forte di terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente ...

FAO - UNICEF e WFP lanciano l'Allarme per il rischio carestia in Sud Sudan : La situazione è stata esacerbata dal collasso dell'economia che ha colpito i mercati e il commercio rendendoli incapaci di compensare la ridotta produzione alimentare locale. Situazioni di siccità ...

Allerta Meteo : violenti temporali risalgono dalla Sicilia - Allarme alluvione al Sud nelle prossime 18 ore mentre al Nord si intensificano le nevicate [LIVE] : 1/23 ...

Burian - allerta meteo/ Neve in Liguria e al nord : pioggia al sud - previsioni e Allarme maltempo : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Batteri resistenti agli antibiotici - è Allarme in Campania e al Sud : Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di questi farmaci quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l'ultimo rapporto...

Allarme super batteri al Sud Italia : ecco le Regioni colpite : I super batteri fanno sempre più paura: è Allarme al Sud Italia, in particolare in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di antibiotici quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l’ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, infatti si passa dai valori minimi di Bolzano (16 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti) e Friuli Venezia Giulia (19 Ddd ogni mille abitanti) ai consumi doppi di Calabria e Sicilia (35) e, ...

Allerta Meteo - ciclone Africano al Sud : pesantissima allerta meteo della protezione civile - Allarme arancione in Puglia - Calabria e Sicilia. “Vite umane a rischio” : allerta meteo – A partire dalla serata di oggi, una perturbazione, in transito dalla Tunisia verso l’area ionica, apporterà un rapido e spiccato peggioramento su Sicilia e Calabria, con diffuse piogge e forti temporali, in estensione domani anche alla Puglia meridionale. Sull’appennino meridionale e sui rilievi siciliani si determinerà un abbassamento della quota neve, con apporti al suolo anche abbondanti, associati a venti forti da ...

In Corea del Sud l'Allarme hacker sui Giochi è già massimo : A meno di tre giorni dall’inizio degli attesissimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di PyeongChang è già allerta hacker in Corea del Sud: il primo febbraio la Squadra statunitense per le emergenze informatiche ha diramato un’allerta in cui si raccomanda agli spettatori americani dell’evento di utilizzare tutte le precauzioni necessarie per schivare gli attacchi di potenziali hacker. L’avviso arriva a ...