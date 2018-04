Allarme CGIA | necessaria manovra da almeno 18 | 5 miliardi Imposte per 60 miliardi nuove

La Cgia lancia l' Allarme : "Il nuovo governo dovrà fare una manovra da almeno 18 - 5 miliardi" : Il nuovo governo dovrà predisporre entro la fine 2018 una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, per correggere i conti pubblici e per far fronte a uscite ...

Allarme CGIA : dalle banche credito solo alle grandi imprese : Sei sei piccolo ti tirano le pietre... Magari non è proprio così però di certo chi è piccolo, come impresa, in Italia continua ad avere mille problemi. E tra questi c'è l'accesso al credito. Come denuncia la Cgia di Mestre "il nostro sistema creditizio continua a premiare chi, in buona parte, ha causato questo dissesto: ovvero le grandi famiglie industriali, i gruppi societari e le grandi aziende". E questo ...