ALESSIA MARCUZZI | EVA HENGER | MI SENTO BULLIZZATA Nuovo attacco da Striscia

L'Isola dei Famosi – Dodicesima puntata del 9 aprile 2018 – Conduce ALESSIA MARCUZZI con Venier - Bossari e la Gialappa's. : Dodicesima puntata stasera de L'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa's band. Inviato in Honduras Stefano De Martino.

Isola dei famosi - ALESSIA MARCUZZI massacrata di accuse e insulti : Melissa Satta le fa gli auguri : Le premesse per Alessia Marcuzzi prima della puntata dell'Isola dei famosi su Canale 5 erano tutte nefaste. La conduttrice è stata travolta di accuse e insulti nell'ultima settimana, soprattutto dopo ...

Eva Henger : 'Io - bullizzata all'Isola. Da ALESSIA MARCUZZI scene imbarazzanti' : Isola Famosi e canna gate , ancora strascichi. Duro sfogo di Eva Henger in una lettera a 'DiPiù': ' Alessia Marcuzzi ? Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo ...

Eva Henger - furia contro l'Isola : Bullizzata e messa ai margini. Da ALESSIA MARCUZZI scene brutte e imbarazzanti : MILANO - 'Avete deciso di mettermi ai margini delle puntate de l'Isola dei Famosi. Non merito di essere emarginata. Non merito i vostri silenzi. Non merito le vostre critiche. E poi, credetemi, di ...

Isola dei Famosi - ALESSIA MARCUZZI : "Il programma non è truccato - lo difenderò sempre" : L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine, ma le polemiche non cessano. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è stato infatti al centro di pesanti critiche, sia per le scottanti rivelazioni sul canna-gate e sul corna-gate (di cui non si è ancora riuscita a chiarire la veridicità), sia perché l'edizione è stata ritenuta piuttosto moscia. Lele Mora, agente dei vip, ha rilasciato a riguardo alcune dichiarazioni all'inviato di Striscia ...

L’Isola dei Famosi : Melissa Satta dalla parte di ALESSIA Marcuzzi : Alessia Marcuzzi criticata all’Isola dei Famosi: parla Melissa Satta Come tutti sapranno molto bene, stasera andrà in onda la penultima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Questa edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, inutile negarlo, è stata davvero travagliata. Cosa è successo? La ex naufraga Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della ...

Isola dei Famosi - Eva Henger contro ALESSIA Marcuzzi : Il canna-gate, sollevato da Eva Henger, che ha scosso quest'edizione dell'Isola dei Famosi, non è 'piaciuto' alla conduttrice del reality Alessia Marcuzzi, che in una delle ultime puntate del reality ha sbottato contro l'ex pornostar ed ex naufraga del programma. La Henger si è quindi sfogata in una lettera, pubblicata sul settimanale DiPiù, in cui ha espresso dure critiche nei confronti della conduttrice, e degli opinionisti Daniele Bossari ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger scrive una lettera ad ALESSIA MARCUZZI : “Sto subendo bullismo. E quando sei uscita dallo studio ho sentito cosa hai detto” : “Cara Alessia, cara Mara e Caro Daniele, pensi proprio che sia giunto il momento di rimettere le carte in tavola”. Inizia così la lunga lettera che Eva Henger ha scritto e pubblicato sul settimanale DiPiù, indirizzata alla Marcuzzi, alla Venier e a Bossari, rispettivamente conduttrice e opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, cosa ormai nota, è stata segnata dall’ormai famigerato ...

“È incredibile”. Isola dei famosi - la crisi di ALESSIA Marcuzzi. Stanca di essere bersagliata per ogni minima questione - si lascia andare a uno sfogo personalissimo. “Questo programma…”. Il finale è vicino e lei “non si tiene” : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è agli sgoccioli. È stata un’edizione piena di colpi di scena e di polemiche che ha fatto discutere moltissimo. Tutto è iniziato con il canna-gate: Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era iniziato. Questa accusa ha ovviamente scatenato un putiferio. Monte ha negato di essersi drogato poi però ha deciso ...

ALESSIA MARCUZZI - Eva Henger : "mi sento bullizzata"/ Le risponderà durante la diretta? (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi, la conduttrice del reality show di Canale 5 risponderà alle pesantissime accuse da parte di Eva Henger nella puntata di stasera? (Isola dei Famosi 2018i)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Diretta : chi saranno i finalisti? Jonathan e ALESSIA MARCUZZI al televoto (9 aprile) : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.