Alessia Mancini accusa Jonathan | «Mi ha detto di andare dal cameraman a far cancellare i

“Mio figlio Orlando…”. Isola : Alessia disperata. I giorni in Honduras sono sempre più difficili - ma per la Mancini la situazione è particolarmente penosa e le lacrime sono incontenibili : “Amore mio ti prego…” : Per Alessia Mancini i giorni sull’Isola sono duri. Negli ultimi tempi sta avendo problemi con i compagni di gioco, ma la finale è vicina e la tensione inizia a farsi sentire. Inoltre l’ex velina soffre: la lontananza del marito Flavio Montrucchio e dei figli si fa sentire e come madre è particolarmente dispiaciuta per un motivo molto particolare. Oggi infatti Alessia avrebbe dovuto festeggiare un evento molto importante per la sua ...

ROSA PERROTTA/ Attacca nuovamente Alessia Mancini : "Falsa perbenista" (Isola dei famosi) : ROSA PERROTTA, finalmente è scoppiata la pace con Alessia Mancini? Tra le due c'erano state tante incomprensioni, ma ora sembra davvero tutto alle spalle. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 / Diretta 9 aprile : Rosa contro Alessia Mancini - "sei falsa". Chi saranno i finalisti? : Isola dei Famosi 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:15:00 GMT)

Alessia Mancini - "Ha detto fro***"/ A Jonathan : "Mi ha detto di andare dal cameraman..." (Isola dei famosi) : Alessia Mancini, la bella showgirl avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento durante l'appuntamento serale di oggi? Curiosità per il pubblico. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 22:01:00 GMT)

Jonathan Kashanian/ Chiuso tra due fuochi - Amaurys Perez e Alessia Mancini lo attaccano (Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan Kashanian : "Alessia Mancini ha offeso i gay - dico la verità" : Jonathan Kashanian, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality in onda sulle reti Mediaset oramai agli sgoccioli, ha confermato quanto detto nei riguardi di Alessia Mancini, durante la puntata serale andata in onda lo scorso 3 aprile.L'ex concorrente del Grande Fratello ed ex inviato di Verissimo, infatti, aveva sparato tre bombe belle grosse nei riguardi dell'ex velina di Striscia la Notizia e ...

Isola dei Famosi 2018/ Diretta 9 aprile : chi saranno i finalisti? Scontro tra Alessia Mancini e Bianca Atzei : Isola dei Famosi 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Bianca Atzei tra i finalisti dell’Isola? Alessia Mancini la accusa a poche ore dalla semifinale : anticipazioni 9 aprile : Bianca Atzei tra i finalisti dell'Isola? A poche ore dalla nuova diretta del reality show, che torna al lunedì per le ultime due puntate, sembra proprio che anche i bookmakers abbiano rivisto i pronostici lasciando la cantante sarda in panchina. Dopo le prime settimane passate in sofferenza, la Atzei, complice l'amicizia con Jonathan e con la stessa Alessia Mancini, ha cavalcato l'onda arrivando ai primi posti tra i favoriti alla vittoria ...

Isola - giorni 75-76-77. Alessia Mancini a Bianca Atzei : «Non sei coerente». Rosa ha «la strafottenza dei napoletani» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Alessia Semifinale alla porte per l’Isola dei Famosi 2018. I naufraghi si godono gli ultimi giorni in attesa di tornare in Italia, ma non mancano le scintille. Alessia, ad esempio, accusa l’eterna amica Bianca di essere incoerente. Rosa e Francesca, invece, sono sempre più unite. Isola dei Famosi, giorni 75-76-77 | Tempo di bilanci per Nino A Playa Dos Alessia Mancini e Bianca Atzei affrontano la ...

Alessia Mancini contro Bianca : “Ecco perché fuori pensano tu sia falsa” : Alessi Mancini contro Bianca Atzei sull’Isola dei Famosi: ecco cos’è accaduto tra le due naufraghe Sull’Isola dei Famosi, i rapporti tra Alessia Mancini e Bianca Atzei sembrano subire dei colpi. In particolare, la prima sembra essere rimasta molto male di fronte alla scelta presa dalla cantante lo scorso martedì in diretta. Ricordiamo che Bianca ha […] L'articolo Alessia Mancini contro Bianca: “Ecco perché fuori ...

Alessia Mancini e Bianca Atzei : nuovo confronto all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: ennesima discussione tra la Mancini e Bianca Atzei Come molti sapranno bene, Alessia Mancini e Bianca Atzei hanno litigato in questi ultimi giorni passati a Playa Dos. Il motivo? Alessia Mancini ha criticato duramente alcuni atteggiamenti incoerenti di Bianca. Difatti, la Mancini ha asserito che Martedì scorso in puntata Bianca pare avrebbe detto di voler nominare Gaspare. Tuttavia, probabilmente per tutto ciò che è poi ...

Cecilia Capriotti contro Alessia Mancini a Mattino 5 : “È una stratega” : Mattino Cinque: Alessia Mancini contestata da Cecilia Capriotti A poche ore dalla semi finale dell’Isola 13, Cecilia Capriotti, ospite a Mattino 5, ha rotto il silenzio su Alessia Mancini. La showgirl ha preso posizione riguardo alle lite tra Jonathan e l’ex letterina di Passaparola. La Capriotti ha difeso Kashanian, sottolineando che sull’Isola dei famosi non ha trovato un gruppo di donne coeso e solidale. La pecca delle ...

Rosa Perrotta/ La tregua con Alessia Mancini per superare al televoto Francesca Cipriani? (Isola dei famosi) : Rosa Perrotta, finalmente è scoppiata la pace con Alessia Mancini? Tra le due c'erano state tante incomprensioni, ma ora sembra davvero tutto alle spalle. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Alessia Mancini/ Avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento stasera? (Isola dei famosi) : Alessia Mancini, la bella showgirl Avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento durante l'appuntamento serale di oggi? Curiosità per il pubblico. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:39:00 GMT)