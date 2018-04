Alessandra Celentano scatena il web

Ermal Meta e altri contro Alessandra Celentano : post dopo le polemiche su Lauren Video : Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Il talent di Canale 5 ha gia' riservato un bel po’ di sorprese, in particolare durante la puntata abbiamo visto le polemiche della maestra #Alessandra Celentano che, come gli altri anni, ha ribadito che per fare danza bisogna avere determinate caratteristiche, anche fisiche. Una delle sue “vittime” preferite è Valentina Verdecci, che secondo lei non è adatta per fare la ...

Ermal Meta e altri contro Alessandra Celentano : post dopo le polemiche su Lauren : Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Il talent di Canale 5 ha già riservato un bel po’ di sorprese, in particolare durante la puntata abbiamo visto le polemiche della maestra Alessandra Celentano che, come gli altri anni, ha ribadito che per fare danza bisogna avere determinate caratteristiche, anche fisiche. Una delle sue “vittime” preferite è Valentina Verdecci, che secondo lei non è adatta per fare la ballerina ...

Alessandra Celentano contro Lauren : pesa troppo secondo la maestra Video : Il serale di Amici è iniziato tra le polemiche, infatti, dopo la diatriba tra la maestra #Alessandra Celentano e l'allieva Valentina Verdecchi [Video], è il turno di un'altra ballerina: l'americana #Lauren. Ad attaccare la ragazza è stata la professoressa Celentano che ha sottolineato che, secondo il suo parere, l'allieva sarebbe in sovrappeso per poter ballare. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha rimproverato la Celentano, ...

Alessandra Celentano contro Lauren : pesa troppo secondo la maestra : Il serale di Amici è iniziato tra le polemiche, infatti, dopo la diatriba tra la maestra Alessandra Celentano e l'allieva Valentina Verdecchi, è il turno di un'altra ballerina: l'americana Lauren. Ad attaccare la ragazza è stata la professoressa Celentano che ha sottolineato che, secondo il suo parere, l'allieva sarebbe in sovrappeso per poter ballare. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha rimproverato la Celentano, dicendole di ...

“Non ballo!”. Terremoto ad Amici. L’antico idillio tra Anbeta Toromani e Alessandra Celentano è finito. Di fronte alle parole pesanti della maestra di danza - la ballerina volta le spalle con sdegno : tensione alle stelle : Il talent è entrato nel vivo e ormai la competizione si è fatta ‘tagliente’. Il serale di Amici sta già riservando diversi colpi di scena, ovviamente all’insegna della polemiche. Abbiamo visto che in trasmissione c’è stato un nuovo grande ritorno, ovvero quello dell’amata ballerina Anbeta Toromani che da qualche tempo si era dedicata esclusivamente alla sua carriera nei teatri. La ‘protetta’ di Alessandra Celentano però ha stupito tutti ...

Amici - Alessandra Celentano schiera Anbeta per umiliare Valentina - Maria svela : «La Toromani non voleva esibirsi» : Non poteva mancare durante il serale di Amici l'ennesima lite con A lessandra Celentano . 'Vittima' della severa insegnante di danza è in questa edizione Valentina Verdecchi della squadra bianca. ...

VINCITORE E ELIMINATI AMICI SERALE 2018/ Prima puntata : Laura Pausini e Alessandra Celentano protagoniste! : Le pagelle della Prima puntata di AMICI SERALE 2018. Matteo è il VINCITORE, diversi concorrenti sono stati ELIMINATI nella Prima puntata. Alessandra Celentano protagonista.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Heather Parisi Vs Alessandra Celentano/ Lite al serale di Amici 17 : "Troppo polemica - non sei credibile" : Scontro acceso tra Heather Parisi e Alessandra Celentano nella prima diretta del serale di Amici 17. La showgirl sbotta: "Sei troppo polemica, non sei più credibile"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 00:20:00 GMT)

Amici17 - Alessandra Celentano contro la ballerina Lauren : «Sei in sovrappeso» - polemica sui social : Lauren Celentano è una delle ballerini della squadra blu di Amici edizione 2018. Di cognome fa Celentano ma non ha nulla a che vedere con la maestra Alessandra a cui no piace. Lauren è del Connecticut,...

Alessandra Celentano : "Lauren - sei ingrassata!”/ Video - furia Maria De Filippi : "Non c'è la pesa” (Amici 17) : Alessandra Celentano contro Lauren al Serale di Amici 2018: Video. “Sei ingrassata!”, dice alla ballerina. furia Maria De Filippi: “Non c'è la pesa nella trasmissione”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:35:00 GMT)

Alessandra Celentano critica Valentina : Anbeta si rifiuta di ballare : Anbeta scandalizzata per le parole della Celentano contro Valentina Durante la diretta di stasera di Amici prima della sfida tra Valentina Verdecchi e Bryan, Maria De Filippi ha mandato in onda un rvm in cui Alessandra Celentano ha criticato duramente la giovane ballerina tanto che Anbeta si è rifiutata di ballare. La professionista di danza classica doveva accompagnare Valentina nella sua esibizione ma Anbeta, scandalizzata per quanto detto ...

Amici serale 2018/ Ed.17 Diretta 7 Aprile - Fase 2 : Valentina "umilia" Alessandra Celentano grazie al televoto : Amici 17 serale, Diretta e anticipazioni prima puntata 7 Aprile 2018: squadra bianca contro squadra blu. Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:04:00 GMT)

Alessandra Celentano VS VALENTINA VERDECCHI/ Lite al Serale di Amici 2018 : "Sei la parodia di una ballerina" : ALESSANDRA CELENTANO vs VALENTINA VERDECCHI: Lite al Serale di Amici 2018? Il tango della “discordia”... Le ultime notizie sulle tensioni tra la prof e la balleria in vista della puntata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:58:00 GMT)

Alessandra Amoroso risponde alla Celentano ed interviene Marco Bocci : “Assurdo paragonare Valentina ad Anbeta” : Alessandra Amoroso risponde alla Celentano sulla questione Valentina. Per la cantante salentina è assurdo paragonare la concorrente di Amici 2018 ad Anbeta (professionista). La ballerina ha danzato una coreografia di classico, fortemente voluta dalla maestra Alessandra Celentano per metterla in difficoltà e dimostrare che l'allieva non merita il serale. "Sono qui anche per fare le coreografie della Celentano, penso di aver portato a termine ...