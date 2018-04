Alcoa | Calenda | ' Ai lavoratori il 5% e un posto in Cds'

Alcoa - ai sindacati il 5% nel Cda/ Calenda - "Per la prima volta i lavoratori parteciperanno alla gestione" : I sindacati avranno in Alcoa una quota del 5%: al termine di un tavolo tenutosi oggi, il Ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda , ha confermato che i lavoratori saranno nel Cda della newco(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:08:00 GMT)

Alcoa - Calenda : quota 5% ai lavoratori : 17.31 I lavoratori di Alcoa avranno una quota del 5% della nuova società, post acquisizione da parte di Sider Alloys, e un posto in Consiglio di sorveglianza. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Calenda , al termine del tavolo con i sindacati sullo stabilimento di Portovesme. "Sarà il primo caso in cui i lavoratori partecipano alla gestione dell'azienda e se lo sono ampiamente meritato", ha sottolineato. Del possibile ricorso ...

