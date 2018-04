Alcoa | Calenda | a lavoratori 5% e in Cds

Stabilimento Alcoa di Portovesme venduta a Sider Alloys. Calenda : "Non è ancora tempo di festeggiare" : È stato siglato al Ministero dello Sviluppo economico l'accordo per la cessione dello Stabilimento Alcoa di Portovesme, in Sardegna, da Invitalia al gruppo svizzero Sider Alloys. Presenti il ministro Carlo Calenda, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e il presidente della regione Sardegna Francesco Pigliaru.È del 22 dicembre scorso la firma dell'accordo di programma con Invitalia e Regione per l'investimento ...