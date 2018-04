Alcoa | Calenda | 5% a lavoratori è prima volta | utili restano in associazione

meteoweb.eu

: RT @RepubblicaTv: Ex Alcoa, Calenda: ''Per la prima volta in Italia i lavoratori azionisti della società' - gallidabinoEF : RT @RepubblicaTv: Ex Alcoa, Calenda: ''Per la prima volta in Italia i lavoratori azionisti della società' - CastigliMirella : RT @dariodivico: ANSA) - I lavoratori di Alcoa avranno una quota del 5% della nuova società, post acquisizione da parte di Sider Alloys, e… - Hellzapoppin80 : RT @dariodivico: ANSA) - I lavoratori di Alcoa avranno una quota del 5% della nuova società, post acquisizione da parte di Sider Alloys, e… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Il 5% diaidell’azienda, riuniti in un’, non è problematico: “glirimangono nella loroe possono esserezzati per fini sociali”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlorisponde in un tweet ai dubbi espressi dal portavoce della Cgil, Massimo Gibelli che in un ‘cinguettio’ scriveva: “il 5% di #a ‘un’di’ (??) è l’idea quantomeno problematica di @Carlo. Diverso il discorso per il ‘consiglio di sorveglianza’ (se con questo nome non si intende il CdA). Sarebbe un primo e importante passo verso l’applicazione dell’#art46 Costituzione”, che recita ‘ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la ...