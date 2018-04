Alcoa : Bentivogli - finalmente in campo la partecipazione (2) : (AdnKronos) – La cultura partecipazione e condivisione, in questo senso come avviene in Germania e nei paesi Scandinavi, rileva Bentivogli, “è la riprova che la partecipazione rende le imprese più solide economicamente e più sostenibili socialmente. Dobbiamo trovare la nostra strada alla partecipazione e ci sembra forviante e inadeguato lo scetticismo che una parte del sindacato ha immediatamente manifestato – ed è ancora più ...

Alcoa : Bentivogli - a vigilia closing per Portovesme - finalmente buone notizie : Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Siamo ad un passo dalla firma l’accordo decennale sulla tariffa energetica tra Enel e Sider Alloys per il sito ex-Alcoa di Portovesme, in coerenza con la possibilità di rilancio dello stabilimento sardo. La chiusura dell’accordo per la fornitura energetica è una buona no