Alberto Angela | una guida alle mie meraviglie

Alberto Angela compie 56 anni : social in delirio per «l’eroe senza età» : «Direi di istituire l’8 aprile come festa nazionale». Pioggia di messaggi d’auguri per Alberto Angela, il divulgatore scientifico più famoso d’Italia che oggi compie 56 anni. Le sue spiegazioni precise e mai noiose lo hanno reso un personaggio amato da un pubblico trasversale, uomini e donne, dai giovani fino alle persone più anziane. C’è chi lo ringrazia per avergli permesso di superare tanti compiti di storia, altre invece che lo sognano come ...

Buon compleanno Wilma de Angelis - Alberto Angela… : Buon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela… …Paolo Modugno, Dada Gallotti, Kofi Annan, Gianfranco Amendola, Antonio Gentile, Francesco Merlo, Monica Leoffredi, Alessandra Terrosi, Vega Colonnese… Oggi 8 aprile compiono gli anni: Giuseppe Albani, ex calciatore; Bruno Artuso, ex calciatore, allenatore; Alfredo Zanellato, pittore, scultore, poeta; Wilma de Angelis, cantante, attrice, conduttrice tv; Dada Gallotti, attrice; Vittorio Sega, ...

Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela su Rai 3 : Al via la nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma condotto da Alberto Angela in prima serata su Rai 3: ecco le anticipazioni Tutto pronto Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma documentaristico condotto con grande successo da Alberto Angela in prima serata su Rai 3. Un nuovo ciclo di puntate dedicate non solo alla scienza e alla medicina, ma anche alla cultura e alla grandi opere ...

Ulisse/ Anticipazioni : Alberto Angela si dedica ad Alessandro Manzoni - i luoghi dei Promessi Sposi (7 aprile) : Ulisse, le Anticipazioni della nuova puntata stagionale: Alberto Angela ritorna al sabato sera di Rai 2 e si dedica al racconto di Alessandro Manzoni e dei Promessi Sposi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:37:00 GMT)

Aspettando Ulisse : con Alberto Angela il backstage della nuova stagione : 5 aprile : ... direttamente da siti archeologici ancora in fase di scavo quali le Terme di Traiano nel parco di Colle Oppio con un meraviglioso mosaico, l'Insula dell'Ara Coeli, un mondo sotterraneo sotto il ...

Alberto Angela torna in prima serata Rai 1 : al via "Ulisse" : Dopo una pausa - strameritata, considerando gli ascolti record incassati a gennaio con "Meraviglie" - Alberto Angela...

Francesca Michelin a Verissmo. 'L'album dopo la fine di un amore. Ora penso solo a Alberto Angela - è una cosa seria' : Francesca Michelin è stata la prima ospite a Verissimo . Silvia Toffanin ha ripercorso la sua già importante carriera nonostante la giovanissima età. Francesca dopo X Factror ne ha fatta di strada ...

Ulisse il piacere della scoperta 31 marzo : viaggio di Alberto Angela in Andalusia : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Ulisse " Alberto Angela tra le bellezze andaluse Alberto Angela viaggia tra Siviglia, Cordova, Granada ...

Programmi TV di stasera - sabato 31 marzo 2018. Alberto Angela racconta l’Andalusia : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il quarto appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerini per una notte Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; ...

'Ulisse' - ritorna in tv Alberto Angela dopo il trionfo delle 'Meraviglie' : 'Il passato è fondamentale, insegna a capire il presente e ad orientare il futuro'. Alberto Angela riparte con Ulisse, il piacere della scoperta su Rai3 , alle 21.15 il programma di divulgazione ...

Ulisse torna su Rai 3 : Alberto Angela 'sfida' Patrick Dempsey... : Alberto Angela torna su Rai 3 con Ulisse e sfida, come da tradizione primaverile, il prime time del sabato sera tra Ballando con le Stelle e C'è Posta per Te. Per il ritorno di Alberto Angela in tv, questa sera sabato 24 marzo, Milly Carlucci ha schierato Anastacia Ballerina per una Notte, mentre Maria De Filippi ha posizionato l'artiglieria pesante con Patrick Dempsey, l'ex Dottor Stranamore Derek Shepherd di Grey's Anatomy. Tra Rai 3 e ...

Ulisse torna su Rai 3 : Alberto Angela 'sfida' Patrick Dempsey... : Alberto Angela torna su Rai 3 con Ulisse e sfida, come da tradizione primaverile, il prime time del sabato sera tra Ballando con le Stelle e C'è Posta per Te. Per il ritorno di Alberto Angela in tv, questa sera sabato 24 marzo, Milly Carlucci ha schierato Anastacia Ballerina per una Notte, mentre Maria De Filippi ha posizionato l'artiglieria pesante con Patrick Dempsey, l'ex Dottor Stranamore Derek Shepherd di Grey's Anatomy. Tra Rai 3 e ...

Ulisse il piacere della scoperta : Alberto Angela torna con Alessandro Magno - 24 marzo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Ulisse " Alberto Angela sulle tracce di Alessandro Magno In attesa della nuova serie che partirà da ...

Programmi TV di stasera - sabato 24 marzo 2018. Alberto Angela racconta Alessandro Magno : Alberto Angela, Ulisse Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il terzo appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerina d’eccezione la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi ...