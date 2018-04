Al via STEM in the City Qui un viaggio fra le figure femminili che hanno cambiato la

Guasto al sistema di controllo. Metà dei viaggi europei in ritardo : L'aeroporto di Torino è stato uno dei pochi scali italiani a dover gestire i disagi causati dal Guasto al sistema dei computer dell'organizzazione europea che si occupa del controllo del volo in 41 ...

Leonardo : al via consegna a Royal Air Force del sistema di protezione Britecloud : La RAF sarà la prima forza aerea al mondo a mettere in campo questa nuova tecnologia di protezione. Lo sviluppo del Britecloud, sottolinea Leonardo un comunicato, è coerente con il piano industriale ...

Astronomia : il viaggio del sistema binario transnettuniano Typhon-Echidna attraverso la regione planetaria : Tra l’attuale popolazione degli 81 binari transnettuniani (TNB) conosciuti, solo due si trovano in orbite che attraversano quella di Nettuno. Si tratta di Typhon-Echidna e di Ceto-Phorcys. In un nuovo studio, i ricercatori Araujo, Galiazzo, Winter e Sfair, della Sao Paulo State University, si sono concentrati sull’evoluzione temporale del sistema binario Typhon-Echidna attraverso i sistemi planetari interni ed esterni. Hanno analizzato le ...

Targa System all'opera in viale dello Sport - dodici automobilisti non in regola : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Undici auto circolavano senza revisione. Una senza copertura assicurativa. Il Targa System colpisce ancora. Questa volta gli agenti della polizia locale di San Benedetto ...

Sanità - prende il via la piattaforma unica per il sistema di prenotazione : ... che saranno collegati in streaming dalla sede degli Erzelli. Proseguono intanto le operazioni avviate alle 18 di venerdì scorso: i tecnici stanno lavorando giorno e notte, effettuando continui e ...

Vivace : la voragine di via Appia causata da un cedimento del sistema fognario : Roma – Vivace: sgrottamento via Appia dovuto a cedimento collettore fognario Roma – Di seguito le parole di Salvatore Vivace, assessore ai Lavori pubblici del... L'articolo Vivace: la voragine di via Appia causata da un cedimento del sistema fognario proviene da Roma Daily News.

Turisti cinesi in viaggio : più del 90% disposto a utilizzare sistemi di pagamento mobile : I metodi di pagamento mobile sono sempre più diffusi in tutto il mondo, e contribuiscono a supportare in maniera importante la connettività e l'efficienza attraverso l'ecosistema commerciale".

Rai - terrore a viale Mazzini Tutti temono lo spoil system E Fiorello lancia l'allarme in radio : Cinque Stelle e Lega hanno vinto le elezioni e chiaramente il carrozzone pubblico si interroga pensoso e preoccupato. Ai bar di viale Mazzini, in via Teulada e Saxa Rubra è tutto un auto - inquisirsi di funzionari più o meno alti che ripercorrono gli ultimi anni: “ma non è che quella volta che ho criticato la Raggi per le buche c’era qualcuno dietro di me che ha sentito?” e un brivido freddo corre per le inquartate spalle burocratiche. “E mo’ se ...

Silvia Provvedi : ‘Nozze con Fabrizio Corona? Per ora sistemiamo casa’ : Ancora in corsa nella competizione di TV8 Dance dance dance, Silvia Provvedi è stata raggiunta dal settimanale Chi dopo il tanto sospirato ricongiungimento con Fabrizio Corona, fresco reduce di sedici mesi di detenzione e finalmente scarcerato il 21 febbraio. Alla rivista la Provvedi ha raccontato qualche dettaglio del nuovo inizio della sua vita di coppia, anzi, della sua nuova vita di coppia, da più di un punto di vista. LEGGI: Silvia Provvedi ...

Exprivia : si aggiudica gara per Sistema informativo integrato Acquirente unico : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Exprivia ha siglato il contratto relativo all’aggiudicazione della gara europea indetta da Acquirente unico per lo sviluppo e la manutenzione del Sistema informativo integrato (SII). Acquirente unico è la spa pubblica che, attraverso il Sistema informativo integrato (SII) realizzato da Exprivia nel 2011, gestisce i flussi informativi nei mercati dell’energia per oltre 36 milioni di forniture ...

Albania - al via la prima missione di sistema a Tirana - : Nonostante abbia risentito del rallentamento dell'economia globale, ed in particolare della crisi dell'eurozona, l'Albania ha mantenuto un buon livello di crescita del Pil reale, registrando per il ...

Ambiente : Processionaria del Pino - il Parco dell’Aspromonte avvia azione di sistema a Canolo : Saranno avviate a breve le attività di monitoraggio della Processionaria nei siti più “sensibili” del Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’azione integrata prenderà le mosse dal territorio di Canolo (prescelto come caso-studio vista la rappresentatività del fenomeno) e prevede, oltre al contrasto del patogeno, anche una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione. L’attività, concertata con la Commissione Straordinaria ...

Basket - PosteMobile Final Eight 2018 al via a Firenze. Attivi sconti con Trenitalia : E' in calendario nella splendida Firenze la PosteMobile Final Eight 2018, l'evento di punta del mondo del Basket che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio e con cui la LBA Lega Basket Serie A assegnerà

